Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde seçim irtibat ofisini açtı. Açılış öncesinde de Mimar Sinan Camii önünden başlayarak meşaleler ve bayraklar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Programa; AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, meclis üyesi adayları ve teşkilat üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Söğüt, balkonlardan sevgi gösteren vatandaşları da selamladı.
MEŞALELERLE YÜRÜYÜŞ
İlçe Başkanlarının selamlama konuşmasının ardından sevgi gösterileri ve alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, “Bugün burada Mimar Sinan Mahallemizdeki coşku ve heyecanı görmek beni çok mutlu etti. Demek ki doğru adımlar atmışız; İlçemize hizmet ve eserler kazandırırken gönüller de kazanmışız. Dün Yavuz Sultan Selim, bugün de Mimar Sinan bizlere 1 Nisan’ın müjdesini verdi.
HİZMET VE ESER SİYASETİ
Biz, bu aziz milletimize, sevdamız Körfez’e hizmet etmek için yola çıktık. Çok şükür geriye dönüp baktığımızda da Körfez’e bir çok eser ve hizmet kazandırdık. 7/24 Körfez için var gücümüzle ekibimizle birlikte sahadaydık. Bundan sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile birlikte Körfez’e güzel eserler kazandırmaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. Konuşmalar sonrasında açılış kurdelesi kesildi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.