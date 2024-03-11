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Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi

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Körfez Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan Adayı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde seçim irtibat ofisini açtı. Açılışta konuşan Başkan Söğüt, “31 Mart’tan sonra da Körfez’e yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi

Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi mask
Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi
Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi
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Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde seçim irtibat ofisini açtı. Açılış öncesinde de Mimar Sinan Camii önünden başlayarak meşaleler ve bayraklar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Programa; AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, meclis üyesi adayları ve teşkilat üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Söğüt, balkonlardan sevgi gösteren vatandaşları da selamladı.

Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi

MEŞALELERLE YÜRÜYÜŞ

İlçe Başkanlarının selamlama konuşmasının ardından sevgi gösterileri ve alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, “Bugün burada Mimar Sinan Mahallemizdeki coşku ve heyecanı görmek beni çok mutlu etti. Demek ki doğru adımlar atmışız; İlçemize hizmet ve eserler kazandırırken gönüller de kazanmışız. Dün Yavuz Sultan Selim, bugün de Mimar Sinan bizlere 1 Nisan’ın müjdesini verdi.

Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi

HİZMET VE ESER SİYASETİ

Biz, bu aziz milletimize, sevdamız Körfez’e hizmet etmek için yola çıktık. Çok şükür geriye dönüp baktığımızda da Körfez’e bir çok eser ve hizmet kazandırdık. 7/24 Körfez için var gücümüzle ekibimizle birlikte sahadaydık. Bundan sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile birlikte Körfez’e güzel eserler kazandırmaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. Konuşmalar sonrasında açılış kurdelesi kesildi.

Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi
Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi

Kaynak: BÜLTEN

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11 Mar 2024 - 13:04 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Siyaset --- Okunma

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