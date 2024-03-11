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Söğüt, “STK’larımızla birlikte ilçemizi ortak akılla yönetiyoruz”

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu ilçedeki Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etti. “STK’larımızla güçlü bir aileyiz” diyen Başkan Söğüt, “Ortak akıl ile Körfez için hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi

Söğüt, “STK’larımızla birlikte ilçemizi ortak akılla yönetiyoruz” mask
Söğüt, “STK’larımızla birlikte ilçemizi ortak akılla yönetiyoruz”
Söğüt, “STK’larımızla birlikte ilçemizi ortak akılla yönetiyoruz”
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçeye yeni hizmet ve eserler kazandırırken, ilçedeki Sivil Toplum Kuruluşları ile de sürekli olarak bir araya geliyor, istişarelerde bulunuyor. Başkan Şener Söğüt bu kapsamda da hafta sonu ilçedeki hemşehri derneklerini; Yağmurdereliler Derneği, Van Çaldıran Derneği, Tekkeliler Köyü Derneği, Harmancık Köyü Derneği ve Posoflular Derneği’ni ziyaret etti.

Söğüt, “STK’larımızla birlikte ilçemizi ortak akılla yönetiyoruz”

DERNEKLERLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Söğüt ilk olarak Gümüşhane Yağmurdereliler Derneği’nde hemşehrileri tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Başkan Kadir Er ve üyelerle bir araya gelen Söğüt, daha sonra da Van Çaldıran Çevre Köyleri Derneği’nde Başkan Feyat Yıldız ve üyelerle bir araya geldi. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret sonrasında da Gümüşhane Tekkeliler Derneği’nde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Söğüt, “STK’larımızla birlikte ilçemizi ortak akılla yönetiyoruz”

HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Gümüşhane Harmancık Derneği’nin ardında da Başkan Söğüt, Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu ve Cemil Yaman ile İlçe Başkanı Nurettin Okudan ile birlikte Kocaeli Posoflular Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Muammer Eren ve üyelerle bir araya gelen Başkan Söğüt, Körfez’e kazandırılan hizmet ve eserlerde herkesin emeği olduğunun altını çizerek, “Bizler geçtiğimiz 5 yıl içerisinde birçok projeye imzamızı attık. Körfez için, şehrimiz için ele ele omuz omuza çalıştık. Şimdi önümüzdeki 5 yıl içinde çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum ‘’ dedi.

Söğüt, “STK’larımızla birlikte ilçemizi ortak akılla yönetiyoruz”

KÖRFEZ’E DEĞER YATIRIMLAR

“Körfez’e değer her türlü yatırım ve projelerde sizlerin yanındayız, arkanızdayız, destekçiniziz” diyen Başkan Söğüt, “Körfez’e değer diyerek atılan her adım bizim için mutluluklara açılan kapılardır. Bu zamana kadar birçok yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Şener Söğüt günün sonunda da Körfez Çankırılılar Derneği’ni ziyaret etti.

Söğüt, “STK’larımızla birlikte ilçemizi ortak akılla yönetiyoruz”
Söğüt, “STK’larımızla birlikte ilçemizi ortak akılla yönetiyoruz”

Kaynak: BÜLTEN

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11 Mar 2024 - 13:07 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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