Otomotiv parçaları fabrikası 19 işçi alacak

Gölcük Denizevler Mahallesi Sahil Caddesi’nde kurulu bulunan Formfleks işçi alımı yapacak. Binek ve ticari araçlar için NVH, iç trim, dış trim, ısı kalkanı ve motor alt koruma parçaları üretimi yapan fabrika, 15 işçi ile 45 mekanik bakım onarımcısı alacak. İşçilerde 22-55 yaş aralığında olma şartı aranırken, başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.