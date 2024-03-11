Taksi ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza öğle saatlerinde, D-100 kara yolu Yenidoğan mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen taksi ile kamyonet çarpıştı. Kazada, taksi sürücüsü ile takside bulunan yolcu hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaralanan sürücü ile yolcuya ambulansta müdahalede bulundu.
Kısa süreli yoğunluğunun yaşandığı D-100 kara yolu araçların yol kenarına alınmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.
Kaza öğle saatlerinde, D-100 kara yolu Yenidoğan mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen taksi ile kamyonet çarpıştı. Kazada, taksi sürücüsü ile takside bulunan yolcu hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaralanan sürücü ile yolcuya ambulansta müdahalede bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.