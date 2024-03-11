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Gölcük’ün köylerinden Sezer’e sevgi seli

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Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük’ün köylerine çıkarma yaptı, “31 Mart akşamı zaferimizi Anıtpark’ta hep beraber kutlayacağız” dedi

Gölcük’ün köylerinden Sezer’e sevgi seli mask
Gölcük’ün köylerinden Sezer’e sevgi seli
Gölcük’ün köylerinden Sezer’e sevgi seli
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Her gittiği köyde coşku ile karşılaşan Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük’ün köylerinde de büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı. AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve teşkilat üyeleriyle adeta köylere çıkarma yapan Sezer, “Şevketiye, Ayvazpınar, Mesruriye, İcadiye, Siretiye, Ümmiye, Mamuriye, Lütfiye, Sofular ve Selimiye köyünde hemşehrileri ile bir araya geldi.

Gölcük’ün köylerinden Sezer’e sevgi seli

AYRI BİR MUTLULUK VERİYOR

Her gittiği köyde büyük ilgi gören, meşalelerle karşılanan Başkan Ali Yıldırım Sezer, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini de dinledi. Gölcük’te Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 5 yılda önemli hizmet ve eserlere imza attıklarını belirten Sezer, “Köylerimize her geldiğimde beni ayrı bir mutluluk, heyecan sarıyor.

Gölcük’ün köylerinden Sezer’e sevgi seli

ZAFERİ BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ

Bugüne kadar her seçimde yanımızda oldunuz. Bugün de gördük ki; 31 Mart’ta da Gölcük’te zafer algı değil, hizmet belediyeciliğinden yana olacak. 31 Mart akşamı sandıkta rekor kırarak kazanacağımız zaferimizi hep birlikte Anıtpark'ta kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Gölcük’ün köylerinden Sezer’e sevgi seli
Gölcük’ün köylerinden Sezer’e sevgi seli

Kaynak: BÜLTEN

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11 Mar 2024 - 13:47 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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