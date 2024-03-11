AK Parti’den Diliskelesi’nde gövde gösterisi

AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu’nun Diliskelesi Mahallesi’nde açtığı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı büyük bir coşku ile gerçekleşti. SKM açılışına Kocaeli Milletvekilleri Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Erdem Sıtar, önceki dönem Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, belediye meclis üyesi adayları, STK Başkanları, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı.

SEVDAMIZ DİLOVASI

Açılış programının ilk konuşmasını yapan İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, “Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Güçlü Türkiye’yi inşa edebilmek için 2001 yılında kurduğu AK Partimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan tüm dava arkadaşlarımıza selam olsun. AK Parti iktidarıyla birlikte kalkınmayı hedefleyen ve refah seviyesini yükselterek geleceği inşa eden yerel belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Adım adım devam eden bu kutlu yürüyüşümüzü 2024 yerel seçimlerinde de devam ettirmek için azimle çalışıyoruz. Mutlu Şehir Kocaeli ve sevdamız Dilovası için 2024 seçimlerinde yeni bir zaferle yolumuza devam edeceğiz.”dedi.

76 PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRDİK

Yıldırım’ın ardından sahneye çıkan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, selamlama konuşmasının ardından “Bizler yola çıkarken hakka hizmet, halka hizmet düsturu ile yola çıktık. Allah rızası için çalışmalarımızı yaptık. 5 yıl önce bu günlerde aynı şekilde bu meydanlardaydık. O zaman sizlerin desteği ile göreve geldik ve Dilovamıza hamd olsun gururla hizmet ettik. İnsanlar eserleri kadar vardır. Sizlerin desteği ile 76 projemizi hayata geçirdik. Ayrıştırmadan ötekileştirmeden hizmet ettik. Yine aynı noktadayız. Bu sefer genel merkezimiz Ramazan Ömeroğlu abimize bu görevi layık gördü. Biz yine saha da ve arkasında olacağız. Yine hep birlikte çalışacağız. Yine üçlü olsun Güçlü olsun diyerek halkımızdan destek istiyorum. İnanıyorum ki 31 Mart’ta çok güçlü bir destekle bayrağı kendisine devredeceğim inşallah.”dedi.

DİLOVASI VE DİLİSKELESİ YÜZYILI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu ise yaptığı konuşmasında “AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Türkiye Yüzyılı” diyerek çıktığımız bu yolda Dilovası ve Diliskelesi Yüzyılı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu süreçte çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. 1 Nisan sabahı hep birlikte yeni bir zafere imza atarak yine AK Belediyecilik olarak hizmet maratonuna devam edeceğiz. Üçlü olsun güçlü olsun diyerek ilçemize yeni projelerimizi hep birlikte Dilovamıza kazandıracağız.”dedi. Ömeroğlu konuşmasının ardından seçim beyannamesinde yer alan ve Diliskelesi Mahallesi’ne yapılacak projelerini açıkladı.

DİLOVASI ÖMEROĞLU KARDEŞİMİZE SAHİP ÇIKACAKTIR

Programa katılan önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise yaptığı konuşmasında “Yıllardır sizinle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimde Dilovası’nı hiç ihmal etmedim. Sizlerin desteği ile görev süremizi alnımızın akıyla tamamladık. Şimdi yeni bir seçim sürecindeyiz. Ben inanıyorum ki Dilovası halkı Ömeroğlu kardeşimize sahip çıkacaktır. Ömeroğlu kardeşimizde 1 Nisan’dan sonra Dilovası’nın geleceği için projelerini hayata geçirmek için sizler için çalışacaktır.”dedi.

SİZ İSTEDİNİZ BİZ YAPTIK

“Dilovası seninle gurur duyuyor” sloganları ile sahneye çıkan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, “Bundan 15 yıl öne bu günlerde yine sizin karşınıza çıkmış ve taahhütlerde bulunmuştum. Öncelikli sorunumuz olan Dilovası Devlet Hastanesi eksikliği için hepinize namusum ve şerefim üzerine söz verdim. Devlet Hastanesini yaptık mı yaptık. Dilovamızı ilçe yaptık mı yaptık. Siz ne isterseniz onu yaptık. Siz efendi biz hizmetkar olduk. Çöp depolama alanını kaldırın dediniz kaldırdık. Kömürcüler OSB’yi kaldırın dediniz kaldırdık. Dilovası’na Diliskelesi’ne kapalı spor salonları kazandırdık. Okullarımızı iki katına çıkarttık. Kapalı yüzme havuzlarımızı yaptık. Bu şehrin altyapısını komple yaptık. Üçlü olsun güçlü olsun dedik. Büyükşehir ve hükümetimizin desteği ile ne istediyseniz yaptık. Şimdi yine bir yerel seçim süreci var ve Ramazan abimiz yeni dönemde belediye başkan adayımız olarak belirlendi. Ben inanıyorum ve destekliyorum. Dilovası 5 yıl daha en güzel hizmetleri almaya devam edecektir. Ben Dilovalı hemşerilerimden rekor oy bekliyorum. Sandıkları patlatacağız.”dedi.

KOCAELİ’DE HİZMETLERİN DEVAMI İÇİN AK PARTİ

Programda son olarak konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü ise yaptığı konuşmasında “Sizlerle bir araya gelmekten gurur duyuyorum. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile göreve gelmemizin ardından şimdi yeni bir seçim süreciyle karşınızdayız. Kocaeli’de ki hizmet belediyeciliğinin devamı, huzur ve refahın devamı için Kocaeli’de, Dilovası’nda AK kadroların devamı için yine sizlerden destek istiyoruz. Kocaeli’de ve Dilovası’nda yapılacak daha çok işimiz var. Dilovalı hemşerilerimin Dilovası’nda Ramazan Ömeroğlu ve Kocaeli’de Tahir Başkanımıza sahip çıkacağına inanıyorum. İnşallah 1 Nisan’dan sonra da yine hep bir arada olacağız.”dedi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan belediye meclis üyesi adayları tanıtılırken ardından SKM kurdele kesimi yapıldı.

Kaynak: BÜLTEN