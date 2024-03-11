Ürün aynı ama fiyat farklı! Ambalaj üzerinde neden fiyat yazmıyor?

Ürün aynı, marka aynı fakat fiyatlar her markette, her bakkalda farklı. Peki ürün ambalajlarına tavsiye edilen fiyatlar yazılsa bu fiyat farkının önüne geçilebilir mi?

"ÜRÜNLERE TAVSİYE FİYAT ETİKETİ GELSİN"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, ''İşte bu noktada Ticaret Bakanlığına bir önerimiz var. Temel gıdaların paketli olanların; zeytin, peynir, bakliyat aklınıza ne geliyorsa bunların paketlerin üzerine tavsiye edilen satış fiyatının yazılması zorunlu olsun.'' önerisinde bulundu.

AMBALAJ ÜZERİNDE NEDEN FİYAT YAZMIYOR?

Ağaoğlu, ''Geçmişte bütün etiketlerde alış fiyatı satış fiyatı vardı. Şimdi alış fiyatını göremiyoruz. Hiç değilse tavsiye edilen fiyatı görelim ki kim stokçuluk yapıyor, 10 liraya satmak üzere aldığı kırmızı mercimeği 40 liraya satıyor. çözüm bu.'' dedi.

Aydın Ağaoğlu, '' Ticaret Bakanlığı bir an önce önlem almalı. Bir yönetmelikle ambalajlı temel gıda ürünlerini ambalajının üzerine tavsiye edilen fiyat tavsiye edilen tüketim tarihi ile birlikte tüketilmelidir.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: CNN TÜRK