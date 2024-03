11 Mar 2024 - 13:55 - Gündem

Ürün aynı ama fiyat farklı! Ambalaj üzerinde neden fiyat yazmıyor?

Ambalajlı gıda ürünlerinin fiyatları her markette, her bakkalda farklı. Kimindeyse fiyatlar fahiş. Uzmanlara göre ambalajların üzerinde satış fiyatının basılı olması aynı ürünün farklı fiyata satılmasını engeller. Vatandaşlar ve esnaf bu uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.