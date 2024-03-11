Uğur Yüksel: Sedaş ile protokol yapacağız

“KÜSENLER OLDU AMA BU DURUM BİZİ ETKİLEMİYOR”

Yeniden Refah Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel gazetemizi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. 75 gündür sahada olduğunu söyleyen Yüksel, il ve ilçe tarafından ayrı ayrı verilen meclis üyesi listeleriyle ilgili yaşanan sıkıntıya değindi. Krizi atlattıklarını söyleyen Yüksel, şöyle konuştu:

“İlçe yöneticilerimiz, Büyükşehir belediye başkanımız ve il başkanımızın olduğu bir toplantıda belediye meclis üyelerimizi nasıl belirleyeceğiz diye sorduk. İl başkanımız ‘tüm ilçelerin listelerini biz yapamayız, gidin listenizi yapın’ dedi. Bizle listemizi yapıp seçim kuruluna teslim ettik. Sonra akşamüstü il yönetiminin de liste verdiğini öğrendik. Tabi seçim kurulu il yönetiminin listesini kabul etti. Elbette krizler oldu. Bu sorun nedeniyle istifa eden ve küsen partililerimiz oldu. Ama bu durum bizi sıkıntıya sokmuyor. Teşkilatlar olarak sahadayız ve çalışıyoruz.”

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE ÇÖZÜM

Önümüzdeki hafta Başiskele ile ilgili projelerini açıklayacağını söyleyen Yüksel, yaşanan elektrik kesintilerine buldukları çözümü açıkladı. Yüksel sanayi ve konut giden hattı birbirinden ayıracaklarını belirterek, buldukları çözümü şöyle anlattı: “Başiskele’nin elektrik kesintisi sorunlarını çözeceğiz. Sedaş ile protokol yapıp sanayi ve konutlara aynı noktadan verilen elektriği ayıracağız. Böylece sanayi ve konutlara giden elektrik aynı hattan olmadığında kesintilerin büyük bölümü çözülmüş olacak. Bu proje için en fazla 60-65 milyonluk bir yatırım lazım. Bunu belediye bütçesi ile yapıp, Sedaş’tan yatırım bütçesinden alacağız. Karbon ayak izini düşürme noktasında da çok önemli projelerimiz var”