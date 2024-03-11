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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
11 Mar 2024 - 14:04- Siyaset G:

Uğur Yüksel: Sedaş ile protokol yapacağız

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Yeniden Refah Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel, Başiskele’de yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak projelerinin olduğunu, sanayi ve konutlara ayrı elektrik verilmesini sağlayarak sorunu çözeceklerini söyledi.

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Uğur Yüksel: Sedaş ile protokol yapacağız
Uğur Yüksel: Sedaş ile protokol yapacağız
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“KÜSENLER OLDU AMA BU DURUM BİZİ ETKİLEMİYOR”

Yeniden Refah Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel gazetemizi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. 75 gündür sahada olduğunu söyleyen Yüksel, il ve ilçe tarafından ayrı ayrı verilen meclis üyesi listeleriyle ilgili yaşanan sıkıntıya değindi. Krizi atlattıklarını söyleyen Yüksel, şöyle konuştu:
“İlçe yöneticilerimiz, Büyükşehir belediye başkanımız ve il başkanımızın olduğu bir toplantıda belediye meclis üyelerimizi nasıl belirleyeceğiz diye sorduk. İl başkanımız ‘tüm ilçelerin listelerini biz yapamayız, gidin listenizi yapın’ dedi. Bizle listemizi yapıp seçim kuruluna teslim ettik. Sonra akşamüstü il yönetiminin de liste verdiğini öğrendik. Tabi seçim kurulu il yönetiminin listesini kabul etti. Elbette krizler oldu. Bu sorun nedeniyle istifa eden ve küsen partililerimiz oldu. Ama bu durum bizi sıkıntıya sokmuyor. Teşkilatlar olarak sahadayız ve çalışıyoruz.”

Uğur Yüksel: Sedaş ile protokol yapacağız

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE ÇÖZÜM

Önümüzdeki hafta Başiskele ile ilgili projelerini açıklayacağını söyleyen Yüksel, yaşanan elektrik kesintilerine buldukları çözümü açıkladı. Yüksel sanayi ve konut giden hattı birbirinden ayıracaklarını belirterek, buldukları çözümü şöyle anlattı: “Başiskele’nin elektrik kesintisi sorunlarını çözeceğiz. Sedaş ile protokol yapıp sanayi ve konutlara aynı noktadan verilen elektriği ayıracağız. Böylece sanayi ve konutlara giden elektrik aynı hattan olmadığında kesintilerin büyük bölümü çözülmüş olacak. Bu proje için en fazla 60-65 milyonluk bir yatırım lazım. Bunu belediye bütçesi ile yapıp, Sedaş’tan yatırım bütçesinden alacağız. Karbon ayak izini düşürme noktasında da çok önemli projelerimiz var

Uğur Yüksel: Sedaş ile protokol yapacağız

# başkan, hafta, ilçe, VAR, Büyükşehir, meclis, seçim

11 Mar 2024 - 14:04 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kullar Ali - meclis üyeleri Listesi kabul edilmezse İSTİFA edeceğini söylemişti..Önce sözünü yerine getirsin sonra seçmenlere vaatte bulunsun.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mart 14:52

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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