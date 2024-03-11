Gençlerden Büyükakın’a çok özel beste

GENÇLERİN ENERJİSİ

Kendisi için hazırlanan özel tezahürat için gençlere teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Gençlerimizin enerjisine, özverisine teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsak geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yapıyoruz” dedi.

İŞTE O BESTE:

Tramvaya laf edip, hayal dediler,

Vagon maketiyle alay ettiler,

Ne hayal, ne rüya sonunda bitti,

Tahir Başkan hepsini rayda gezdirdi

Tahir Başkan hepsini rayda gezdirdi..

Bitmedi…

Keltepe’ye verici tek hizmetleri

Rüzgar sert esince yayın giderdi..

Teleferik deyince aklınız şaştı,

Tahir Başkan söz verdi, onu da yaptı

Tahir Başkan söz verdi, onu da yaptı..

Bitmedi…

Hayalleri yapmak hep O’nun işi,

Tahir Başkan, biliyorsun sen bu işi

Çalışınca herşey güzel oluyor,

Kocaeli’ye şimdi metro geliyor

Kocaeli’ye şimdi metro geliyor…

Bitmedi..

Gücüne güç katmaya geldik,

Seninle birrr olmaya geldik.

Kocaeli sevdamız demeye geldik

KOCAELİ.

Kaynak: Haber Merkezi