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Mehmet Ali Paşa Merkez Caminde ilk teravih

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Büyükşehir’in katkılarıyla inşa edilen M. Ali Paşa Camiinde ilk teravih namazı kılındı. Namazda cemaate iştirak eden Başkan Büyükakın, daha sonra meydandaki kitap çarşısını dolaştı

Mehmet Ali Paşa Merkez Caminde ilk teravih mask
Mehmet Ali Paşa Merkez Caminde ilk teravih
Mehmet Ali Paşa Merkez Caminde ilk teravih
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla inşa edilen, geniş bir meydan ve altına otopark kazandırılan Mehmet Ali Paşa Merkez Camii’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kalabalık bir cemaatle kılındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ilk teravihte saf tuttu. Caminin bölge açısından beklenen bir proje olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, “Meydanıyla birlikte şehre ve Paşa’ya değer katan bir cami oldu. Biz de Ramazan ayında ilk teravihimizi burada kıldık. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Bayrama ulaştırsın inşallah” şeklinde konuştu. Başkan Büyükakın’a AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık eşlik etti.

Mehmet Ali Paşa Merkez Caminde ilk teravih

 

VATANDAŞLARDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Başkan Büyükakın namazın ardında avluda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşlar da, cami ve meydan düzenlemesi için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Öte yandan teravih namazı çıkışında Büyükşehir Belediyesi tarafından lokum, hurma ve lokma ikramında bulunuldu.

 

Mehmet Ali Paşa Merkez Caminde ilk teravih

KİTAP ÇARŞISI RAMAZAN BOYUNCA AÇIK

Öte yanda cami avlusunda kurulan stantlarda Ramazan Kitap Çarşısı açıldı. Çarşıda yayın evlerinin yanı sıra Diyanet, İHH, Safa Vakfı, Kızılay ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarının stantları yer alıyor. Dini yayınların satışının yapılacağı çarşı 5 Nisan Cuma gününe kadar açık kalacak. Vatandaşlar 12.00 ile 23.30 arasında buradan kitap temin edebilecek.

 

Mehmet Ali Paşa Merkez Caminde ilk teravih

MEYDAN VE OTOPARK

Büyükşehir, Mehmet Ali Paşa Merkez Camiinin önündeki 2 bin metrekarelik alanda meydan düzenlemesini de tamamladı. Büyükşehir tarafından meydanın altında 34 araçlık otopark inşa edildi. Bu alanda ayrıca abdesthaneler ve tuvaletler yer alıyor.

Mehmet Ali Paşa Merkez Caminde ilk teravih
Mehmet Ali Paşa Merkez Caminde ilk teravih
Mehmet Ali Paşa Merkez Caminde ilk teravih
Mehmet Ali Paşa Merkez Caminde ilk teravih

Kaynak: Bülten

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11 Mar 2024 - 14:33 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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