Gölcük deplasmanda çok daha başarılı

Kırmızı-Siyahlı ekip, ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda özellikle deplasmanda daha çok puan aldı, sahasında ise o kadar başarıyı değil. Son deplasman maçında Babaeskispor’u 3-0 yendi. Kırmızı-Siyahlı ekip, bu hafta lider Çorluspor’u konuk edecek
İÇ SAHADA İKİ YENİLGİSİ VAR
Ligin ikinci yarısına takımın başına Ömer Faruk Uzuner’i getirerek başlayan Gölcükspor, deplasmanda oynadığı maçlarda puan kaybetmedi. Ömer Faruk Uzuner ile çıktığı 3 deplasman maçında Kullarspor’u 1-0, Sarayspor’u 2-0, son olarak da Pazar günü Babaeskispor deplasmanından 3-0’lık skorla ayrıldı. Burak Toker ve Serbay Yağız’ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Gölcükspor, ikinci yarıda Coşkun Güner ile farkı 37e çıkardı. Deplasmanda 3’de 3 yapan Gölcükspor, sahasında oynadığı 3 maçta ise 4 puan alabildi. Temsilcimiz, Uzunköprüspor ile 0-0 berabere kaldı, İFA Spor’a 3-0 yenilip, TAÇ Spor’u ise 2-0 yendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.