İşte hesaplı iftar menüleri

Kocaeli’de kafe ve restoranlar Ramazan ayı iftar menüleri ve fiyatlarını hazırladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmit Maide Kafe Restoran 4 iftar menüsü hazırladı. Kavurma beğendili menü 380, et dönerli menü 350, piliç bombay menü 270, çocuk menüsü ise 250 TL olarak belirlendi.

GÖLCÜK YALI EVLERİ

Gölcük Belediyesi bünyesindeki Değirmendere’de bulunan Yalı Evleri’nde ise orucunu açmak isteyenler için 2 iftar menüsü belirlendi. Yalı piliç menü 225 TL, çoban kavurma menü için ise 350 TL oldu.

İZMİT ÖĞRETMENEVİ

İzmit Öğretmenevi de iftar menüsü hazırlayanlar arasında yer aldı. 2 iftar menüsü bulunan İzmit Öğretmenevi’nde beyaz et menüsü ve kırmızı et menüsü var. Beyaz et menü 250, kırmızı et menü ise 280 TL fiyattan müşteri tercihine sunuldu.