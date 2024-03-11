İbrahim Şirin’e Erzurumlular’dan yoğun ilgi

Derince genelinde sivil toplum kuruluşları ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, bu kez Kocaeli Erzurumlular Derneği’ne konuk oldu. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, Cumhur İttifakı meclis üyeleri, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensuplarının da hazır bulunduğu ziyaret yoğun katılımla gerçekleşti.

HAZIRIZ, KARARLIYIZ

Coşkulu kalabalık ve samimiyetle kendilerini karşılayan Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden İbrahim Şirin, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir belediyecilik anlayışı ile hizmete talip olduklarını söyledi. Derince’ye değer katacak projeleri kamuoyuyla paylaştıklarını söyleyen Şirin “ Yeni dönemde kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerden vizyon projelere kadar bir çok alanda Derince’mize hizmet ve eserler kazandıracağız. Biz Cumhur İttifakı kadroları olarak hazırız, kararlıyız. Türkiye yüzyılında, Derince'miz için, durmak yok, yola devam diyoruz” dedi.

Kaynak: Bülten