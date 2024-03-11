Diliskelesi, Gökhan Top ile 2’de 2 yaptı

LÜLEBURGAZSPOR’DAN SONRA KAPAKLI’YI DA YENDİ
Diliskelesispor, üç hafta önce sahasında Feriköyspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu maçtan sonra Teknik Sorumlu Mehmet Yılmaz ile yollar ayrıldı, takımın başına daha önce Maşukiyespor ve Arslanbey Organize Sanayispor’u çalıştıran Gökhan Top getirildi. Diliskelesispor, Gökhan Top ile çıktığı ilk maçında deplasmanda Lüleburgazspor’u 3-1 yendi. Pazar günü de sahasında Tekirdağ Kapaklıspor’u konuk etti. Mavi-Beyazlı ekip, 13.dakikada Emre Aktaş, 52.dakikada İsmail Can Taşkıran ve 68.dakikada Mert Özkan’ın attığı golle skoru 3-0’a getirdi. 80’de kalesinde bir gol gören Diliskelesispor, Gökhan Top ile çıktığı iki maçtan da aynı skorla 3-1 galip ayrıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.