Gözler Goodyear'ın zam teklifinde

SEKİZİNCİ GÖRÜŞME
Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sekizinci oturumu Tryp By Wyndham Otel’de yapılıyor. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.
ZAM ORANI ARTIRILACAK MI?
Geçen hafta yapılan 7’inci görüşmede işçilerin sosyal hakları üzerinde anlaşma sağlanırken, ücret konusunda ise anlaşma sağlanmadı. Goodyear’ın görüşmelerde sunacağı ücret teklifi toplu iş sözleşmesinin seyrini değiştirecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Lastik Işçisi - Ocakta sözleşme başlarken 1000 dolar alan lastik işçisi.Sözleşme bitince yine 1000 dolar alırsa zam almış olurmu.
Brisalımaviyaka - Büyüksün başkan sana güveniyoruz. %100 ü alacağına inanıyoruz. İşçi seninle.
Sıfır - Sosyal haklardaki artışlar tam bir fiyasko. Ramazan fişi 1500 nedir Allah aşkına. İşçiyi bitirdiniz sağolun.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.