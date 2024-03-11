Yuvacık’ın gücü bu kadar

İLK YARI 2-0 GERİDE
Yuvacıkspor, Pazar günü sahasında konuk ettiği İstanbul TAÇ Spor karşısında ilk yarıyı 33 ve 45+1’de yediği gollerle 2-0 geride tamamladı. İkinci yarıda kalesinde iki gol daha gören Siyah-Beyazlı ekip, maçtan 4-0 mağlup ayrıldı. BAL’dan düşmesine kesin gözle bakılan Yuvacıkspor, bu hafta kent derbisinde Kullarspor’a konuk olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.