Kullarspor başaramadı

Kırmızı-Siyahlı ekip, bu maçı kazanıp, hem kendisi, hem de Gebzespor için avantaj sağlayacak. Uzun süre 0-0 giren maçta temsilcimiz 70.dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü, 90+2’de kalesinde gördüğü golle de sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
KULLARSPOR KAÇIRDI ÇORLUSPOR ATTI
Son haftalarda çıkışta olan, 3 maçta 7 puan toplayan Kullarspor, il sıralamasında yeniden umutlanmıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, pazar günü de lider Çorluspor deplasmanında puan için sahaya çıktı. 6-7 bin taraftarın izlediği maçta Kullarspor, 70.dakikaya kadar skoru 0-0’da tutmayı başardı. İkinci yarıda Eren Kara ve Ali Avcı’yı oyuna aldı. 68.dakikada Fatih Oruç’un pasında Eren Kara, çok net fırsattan yararlanamadı. Arkasından kornerden Çorluspor, Fırat Güneş ile 1-0 öne geçti. Uzatmalarda bir gol daha yiyen Kullarspor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Kullarspor, bu hafta kentlisi Yuvacıkspor ile karşılaşacak.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.