Kullarspor başaramadı

Kırmızı-Siyahlı ekip, bu maçı kazanıp, hem kendisi, hem de Gebzespor için avantaj sağlayacak. Uzun süre 0-0 giren maçta temsilcimiz 70.dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü, 90+2’de kalesinde gördüğü golle de sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

KULLARSPOR KAÇIRDI ÇORLUSPOR ATTI

Son haftalarda çıkışta olan, 3 maçta 7 puan toplayan Kullarspor, il sıralamasında yeniden umutlanmıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, pazar günü de lider Çorluspor deplasmanında puan için sahaya çıktı. 6-7 bin taraftarın izlediği maçta Kullarspor, 70.dakikaya kadar skoru 0-0’da tutmayı başardı. İkinci yarıda Eren Kara ve Ali Avcı’yı oyuna aldı. 68.dakikada Fatih Oruç’un pasında Eren Kara, çok net fırsattan yararlanamadı. Arkasından kornerden Çorluspor, Fırat Güneş ile 1-0 öne geçti. Uzatmalarda bir gol daha yiyen Kullarspor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Kullarspor, bu hafta kentlisi Yuvacıkspor ile karşılaşacak.