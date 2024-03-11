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11 Mar 2024 - 15:10- Spor G:

Gebzespor fazla abarttı

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Geçen hafta deplasmanda Feriköyspor’a 1-0 mağlup olan Gebzespor’da teknik direktör değişimine gidilmişti. Yeni teknik sorumlu Sertaç Gezer ile çıkılan ilk maçta ligin zayıf takımı Lüleburgazspor’u 11-0 gibi farklı skorla mağlup etti.

Gebzespor fazla abarttı mask
Gebzespor fazla abarttı
Gebzespor fazla abarttı
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ZAYIF RAKİBİNE 11 GOL ATTI

Bir maçı eksik lider Çorluspor’un 2 puan gerisinde haftaya giren Gebzespor, düşme hattında bulunan Lüleburgazspor karşısında farka gitti. Maçın ilk yarısını İliyaz Işık (3) ve Özgür Can Özcan’ın iki golüyle 5-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında gol yağmuru devam etti. 72.dakikada İliyaz Işık,  75,82 ve 89.dakikalarda Adem Parlak, 88.dakikada Mustafa Pınar ve 90+2’de Batuhan Bayoğlu’nun attığı gollerle karşılaşmadan 11-0 galip ayrıldı. Genç oyuncularla ligde mücadele eden Lüleburgazspor, sezonunu tamamlamaya çalışıyor.

Gebzespor fazla abarttı

FERİKÖYSPOR’DAN SONRA CAMİA KENETLENDİ

Geçen hafta Feriköyspor deplasmanında çirkin olaylara maruz kalan, soyunma odasına bile sokulmak istenmeyen Gebzespor, bu baskı altında oynadığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Bu maçtan sonra Mor-Beyazlı ekipte Teknik Sorumlu Özgür Vurur ile yönetici Abbas Sır istifa etmişti. Bu maçtan sonra Gebzespor camiası şampiyonluk yolunda daha da kenetlendi, birlik oldu. Lüleburgazspor gibi zayıf bir takımla oynanan maçta bile taraftalar karşılaşmaya çok büyük ilgi gösterdi. Gebzespor, bu hafta deplasmanda Tekirdağ Kapaklıspor ile oynayacak.

Gebzespor fazla abarttı

 

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

21

16

3

2

54

11

51

2.GEBZESPOR

20

16

1

3

55

7

49

3.FERİKÖY

21

13

4

4

43

19

43

4.İFA

21

11

7

3

36

19

40

5.TAÇSPOR

21

12

3

6

37

13

39

6.DİLİSKELESİSPOR

20

11

3

6

34

17

36

7.GÖLCÜKSPOR

20

10

4

6

28

22

34

8.KULLAR 1975 SPOR

20

9

4

7

39

18

31

9.KAPAKLISPOR

21

9

1

11

40

40

28

10.KEŞAN SPOR

20

7

6

7

28

24

27

11.YUVACIKSPOR

21

6

1

14

23

42

19

12.SARAY SPOR 1953

20

5

3

12

19

30

18

13.UZUNKÖPRÜSPOR

20

4

2

14

10

34

14

14.LÜLEBURGAZSPOR

21

1

3

17

8

87

6

15.BABAESKİSPOR

21

1

1

19

9

80

4

 

TOPLU SONUÇLAR

Keşanspor: 1 Feriköyspor: 1

Yuvacıkspor: 0 Taçspor: 4

Babaeskispor: 0 Gölcükspor: 3

Gebzespor: 11 Lüleburgazspor: 0

Çorluspor: 2 Kullarspor: 0

Diliskelesispor: 3 Tekirdağ Kapaklı: 1

İFA Spor: 1 Uzunköprüspor: 0

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# hafta

11 Mar 2024 - 15:10 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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