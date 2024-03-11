Gebzespor fazla abarttı

ZAYIF RAKİBİNE 11 GOL ATTI
Bir maçı eksik lider Çorluspor’un 2 puan gerisinde haftaya giren Gebzespor, düşme hattında bulunan Lüleburgazspor karşısında farka gitti. Maçın ilk yarısını İliyaz Işık (3) ve Özgür Can Özcan’ın iki golüyle 5-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında gol yağmuru devam etti. 72.dakikada İliyaz Işık, 75,82 ve 89.dakikalarda Adem Parlak, 88.dakikada Mustafa Pınar ve 90+2’de Batuhan Bayoğlu’nun attığı gollerle karşılaşmadan 11-0 galip ayrıldı. Genç oyuncularla ligde mücadele eden Lüleburgazspor, sezonunu tamamlamaya çalışıyor.
FERİKÖYSPOR’DAN SONRA CAMİA KENETLENDİ
Geçen hafta Feriköyspor deplasmanında çirkin olaylara maruz kalan, soyunma odasına bile sokulmak istenmeyen Gebzespor, bu baskı altında oynadığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Bu maçtan sonra Mor-Beyazlı ekipte Teknik Sorumlu Özgür Vurur ile yönetici Abbas Sır istifa etmişti. Bu maçtan sonra Gebzespor camiası şampiyonluk yolunda daha da kenetlendi, birlik oldu. Lüleburgazspor gibi zayıf bir takımla oynanan maçta bile taraftalar karşılaşmaya çok büyük ilgi gösterdi. Gebzespor, bu hafta deplasmanda Tekirdağ Kapaklıspor ile oynayacak.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
21
16
3
2
54
11
51
20
16
1
3
55
7
49
21
13
4
4
43
19
43
21
11
7
3
36
19
40
21
12
3
6
37
13
39
20
11
3
6
34
17
36
20
10
4
6
28
22
34
20
9
4
7
39
18
31
21
9
1
11
40
40
28
20
7
6
7
28
24
27
21
6
1
14
23
42
19
20
5
3
12
19
30
18
20
4
2
14
10
34
14
21
1
3
17
8
87
6
21
1
1
19
9
80
4
TOPLU SONUÇLAR
Keşanspor: 1 Feriköyspor: 1
Yuvacıkspor: 0 Taçspor: 4
Babaeskispor: 0 Gölcükspor: 3
Gebzespor: 11 Lüleburgazspor: 0
Çorluspor: 2 Kullarspor: 0
Diliskelesispor: 3 Tekirdağ Kapaklı: 1
İFA Spor: 1 Uzunköprüspor: 0
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfez 89 - Insallah cikamazlar
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.