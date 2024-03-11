Gebzespor fazla abarttı

ZAYIF RAKİBİNE 11 GOL ATTI

Bir maçı eksik lider Çorluspor’un 2 puan gerisinde haftaya giren Gebzespor, düşme hattında bulunan Lüleburgazspor karşısında farka gitti. Maçın ilk yarısını İliyaz Işık (3) ve Özgür Can Özcan’ın iki golüyle 5-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında gol yağmuru devam etti. 72.dakikada İliyaz Işık, 75,82 ve 89.dakikalarda Adem Parlak, 88.dakikada Mustafa Pınar ve 90+2’de Batuhan Bayoğlu’nun attığı gollerle karşılaşmadan 11-0 galip ayrıldı. Genç oyuncularla ligde mücadele eden Lüleburgazspor, sezonunu tamamlamaya çalışıyor.

FERİKÖYSPOR’DAN SONRA C AMİA KENETLENDİ

Geçen hafta Feriköyspor deplasmanında çirkin olaylara maruz kalan, soyunma odasına bile sokulmak istenmeyen Gebzespor, bu baskı altında oynadığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Bu maçtan sonra Mor-Beyazlı ekipte Teknik Sorumlu Özgür Vurur ile yönetici Abbas Sır istifa etmişti. Bu maçtan sonra Gebzespor camiası şampiyonluk yolunda daha da kenetlendi, birlik oldu. Lüleburgazspor gibi zayıf bir takımla oynanan maçta bile taraftalar karşılaşmaya çok büyük ilgi gösterdi. Gebzespor, bu hafta deplasmanda Tekirdağ Kapaklıspor ile oynayacak.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

TOPLU SONUÇLAR

Keşanspor: 1 Feriköyspor: 1

Yuvacıkspor: 0 Taçspor: 4

Babaeskispor: 0 Gölcükspor: 3

Gebzespor: 11 Lüleburgazspor: 0

Çorluspor: 2 Kullarspor: 0

Diliskelesispor: 3 Tekirdağ Kapaklı: 1

İFA Spor: 1 Uzunköprüspor: 0

Kaynak: SPOR SERVİSİ