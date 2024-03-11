Engin Koyun’un kararı yarın açıklanacak

TOPLANTI SAAT 15.30’DA
Tuzlaspor maçında ve sonrasında istifaya davet edilen Engin Koyun bugün yönetim kurulunu 12.00’de toplantıya davet etmişti. Toplantının ardından kulüp basın mensuplarına bir bildiri mesajı yayınladı. Mesajda Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan’ın yarın saat 15.30’da basın mensuplarıyla Brunga Tesisleri’nde bir araya geleceği ve gündem ile alakalı basın toplantısı düzenleyeceği söylendi.
DEVAM KARARI ÇIKACAK
Toplantıda Başkan Engin Koyun'un kararı açıklanacak. Engin Koyun’un göreve devam edeceği yönünde kararın çıkması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
KS321 - İSTİFA !! Daha ne kadar yuksek sesle soyliyelim devam kararida neymis derhal istifa..
Basın Toplantısı C* - İstifa edecek.
Hayırlısı olsun.
Çok çalıştı, çok mücadele etti ama olmadı.
Çarşi - Bu adam yüzünden Sakaryali olacağım yaaaa
Son Pişman - O devam etsin , biz bırakıyoruz.
Koyun , Hodri Meydan, yetersiz menejerler vs hepinizi birbirinize bırakıyorum.
Artık Gençlerbirliği taraftarıyım, yakında görüşürüz, stada Gençler tarafında gireceğiz
Körfez - Devam devam yaptığınız çöp transferlerin parasını ödemeden kaçmak yok.
Darıcalı - Devam edecekse hiç basın toplantısı yapıp taraftarı iyice germeyin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.