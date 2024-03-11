Engin Koyun’un kararını bugün açıklayacak

İzmitli4141414141 - @Eşmeli̇ 09 nolu yoruma cevabı: Sence engin koyun neden bu kadar tepkiye rağmen bırakmıyor varmi bi fikrin kim olsa şimdiye kadar çoktan bırakırdı acaba kulüpten alacağı varda onu mu almak için bırakamıyor hatırlarsanız daha önce verin para mı bırakayım demişti. Bunu söyleyen senin maddi gücü var dediğin engin koyun