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11 Mar 2024 - 15:13- Spor G:

Engin Koyun’un kararını bugün açıklayacak

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Kocaelispor Yönetim Kurulu yapılan toplantının ardından bildiri mesajı yayınladı. Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan bugün 15.30’da basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Engin Koyun’un kararı toplantıda açıklanacak.

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Engin Koyun’un kararını bugün açıklayacak mask
Engin Koyun’un kararını bugün açıklayacak
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TOPLANTI SAAT 15.30’DA

Tuzlaspor maçında ve sonrasında istifaya davet edilen Engin Koyun bugün yönetim kurulunu 12.00’de toplantıya davet etmişti. Toplantının ardından kulüp basın mensuplarına bir bildiri mesajı yayınladı. Mesajda Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan’ın bugün saat 15.30’da basın mensuplarıyla Brunga Tesisleri’nde bir araya geleceği ve gündem ile alakalı basın toplantısı düzenleyeceği söylendi.

DEVAM KARARI ÇIKACAK

Toplantıda Başkan Engin Koyun'un kararı açıklanacak. Engin Koyun’un göreve devam edeceği yönünde kararın çıkması bekleniyor.

Engin Koyun’un kararını bugün açıklayacak

# başkan
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11 Mar 2024 - 15:13 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(38)
40

Sirri - Yorumların sayısı 36 kişi. Bir kent takımının kaderini bu kadar insan belirlemeli. Engin KOYUN'a kızacağınız kadar, şirket merkezlerini İstanbul 'a taşıyarak Kocaeli'nin gelir kaybına neden olan şirket yetkililerine kızsanız nasıl olur? Bu şirketler Kocaelispor'a neden sponsor olmazlar? heg33Tüpraş, Gübretaş, Nuh Çimento, ÇOLAKOĞLU, Diler Çelik, Marshal, Unilever,Lassa, Kortsa...Onlarca şirket.

Yanıtla . 1Beğen . 12Beğenme 12 Mart 00:10
41

Basiskele41 - @Sirri 40 nolu yoruma cevabı: Niye sponsor olsunlar çöp topçulara milyonlar dağıtılsın damat,menajer zengin edilsin diye mi

Son olanlardan sonra mevcut sponsorlar da kaçmaz ise ne ala

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mart 02:15
39

Mehmet Özer - ERTUĞRUL HOCA SENE BAŞINDA HATIR İÇİN OLACAK KABUK ETTİ, SONRA BEN NEREYE GELDİM DEDİ, İLK FIRSATTA DA GİDİYORUM DEDİ, DAMAT HEMEN GÜRSELİ GETİRDİ, BU DA DAHA ÖNCE BİRİ VARDI KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK DİYEN ,ONUN GİBİ STAD TA HAVA YOK DEDİ ÖNÇE SİHİRLİ DEĞNEKTEN BAHSETTİ, KOYUN TAHİR BAŞKAN YETER DEMEDEN GİTMEZ,

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 11 Mart 22:39
38

İzmitli41 - Tahir başkanın el koyması lazım aksi halde çok kayıp olur

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 11 Mart 21:59
36

Körfez 89 - Benim sana kizginligim oynanan futbol veya alinan sonuclar degil zate hedef iki senede cikmakti süper lige benim kizginligim 2 sene mukavele yaptigin Ertugrul Saglam hocayi yari yolda birakman yola cikilan insanlar yari yolda birakilmaz biz böyle biliriz nokta yapacagin en iyi is Ertugrul Saglam konusunda yanlis yaptik hocayi yedik deyip istifa etmendir

Yanıtla . 14Beğen . 1Beğenme 11 Mart 21:21
35

Obhm4141 - Yalandan gündem değiştirme işleri

Ne istifası ya

Daha ŞAMPİYONLAR LİGİNE GİDİCEZ SİZDE AMA HA

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 11 Mart 21:02
33

Gerçek Gerçek Gerçek - İSTİFA ETMEZ. İSTİFA ETMEK HERKESİN HARCI DEĞİL

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 11 Mart 20:13
30

Körfezli - Bir başkan istenmediği yerde neden durmak ister ısrarla

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 11 Mart 20:00
29

Gerçekçi - Devam ediyorsa bende artık maçlara gitmiyorum.Maçları hodri meydan alkışları altında beraber izlesinler.

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 11 Mart 19:50
28

Geçmiş Olsun - Her yönetim kendi döneminin borcunu ödemek zorunda.Eğer bırakırsa borçları ödemek zorunda.Şimdi sırf hava için hatır için rwklam için yönetime giripte hiçbir etkisi olmayan adamlarda bu borca ortak.

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 11 Mart 19:43
25

Erkan - Derhal Ertuğrul Sağlam yalvar yakar geri çağırılmalı Playoff bu hoca ile kesinlikle olmaz.

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 11 Mart 18:59
23

Prof - Kongre kararı çıksa ne olacak yine aday olur bütün gümüşhaneliler üye yapılmış çoğuda stadın yerini bilmez.....her şeyde olduğu gibi memleketimiz de kalite yerlerde......

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 11 Mart 18:55
22

Nart41 - NART41İNSANDA BİRAZ UTANMA SIKILMA OLUR.YAPAMIYORSUNUZ KABUL EDİN ARTIK.AYIP YA.BIRAKINDA BU İŞTEN ANLIYAN YAPSIN BU İŞİ

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 11 Mart 18:36
18

Paşa - Ah Engin Koyun ah en iyi adamın gitti daha iyisini alacağız dedin gittin Gürcistan nın çöplerini toplayıp geldin adam gibi bir golcü alsaydın şimdi bu hallere düşmez idin

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 11 Mart 18:06
17

Nami KESKİN - Diyorlar ki Engin Koyun bırakınca ne olacak yerine paralı birini nerden bulacağız bu takım taraftarı paralı başkan istemiyor aidiyet duygusu olan başkan istiyor şu an o kadar para harcanmış sonuç ne paramızla rezil oluyoruz bu takım taraftarı amatör ligi görmüş siz kimi neyle korkutmaya çalışıyorsunuz acaba

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 11 Mart 17:52
16

Efe - Bu sene böyle gider yarın kongre kararı alınsın herkes susar

Yanıtla . 10Beğen . 2Beğenme 11 Mart 17:49
10

Gusei - Çok uzatmanın bir anlamı yok,2.lig den bu yana,taraftar size tepkili istifada bir erdemlikdir

Yanıtla . 18Beğen . 3Beğenme 11 Mart 16:46
09

Eşmeli̇ - Peki ENGİN KOYUN istifa etti diyelim,yerine kim gelecek varmı maddi gücü yerinde elini taşın altına koyacak Başkan adayı yookkk herkes sus pus olmuş gitsin-kalsın şamatasını muhabbetini uzaktan seyrediyor

Yanıtla . 7Beğen . 20Beğenme 11 Mart 16:30
26

Sadrazam41 - @Eşmeli̇ 09 nolu yoruma cevabı: Engin Koyun'nun ne maddi gücü var Büyükşehir verecek o şov yapacak. Büyükşehir verecekse parayı sokaktan birisini getir o da yapar.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 11 Mart 19:06
19

Buhran - @Eşmeli̇ 09 nolu yoruma cevabı: Para mı veriyor sanıyorsun 4 yılda 5 milyon TL verdiyse özür dileyeceğim süper reklam yaptı küm tanıyordu onu

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 11 Mart 18:16
15

İzmitli4141414141 - @Eşmeli̇ 09 nolu yoruma cevabı: Sence engin koyun neden bu kadar tepkiye rağmen bırakmıyor varmi bi fikrin kim olsa şimdiye kadar çoktan bırakırdı acaba kulüpten alacağı varda onu mu almak için bırakamıyor hatırlarsanız daha önce verin para mı bırakayım demişti. Bunu söyleyen senin maddi gücü var dediğin engin koyun

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 11 Mart 17:36
14

Aa - @Eşmeli̇ 09 nolu yoruma cevabı: Baskana gerek yok , zaten transfer sezonu kapandi. Bu hoca gitsin ertugrul hoca geri gelsin bu takim daha iyi oynamazsa ben de bisey bilmiyorum

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 11 Mart 17:31
08

Hamza - Tuzla hocası Bekir İltegün ü imrenerek izledim ,adam maçı yaşıyor ve on numara kişiliği var ama bizimkiler nerde çer çöp onu bulur getirir

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 11 Mart 16:29
27

Basiskele41 - @Hamza 08 nolu yoruma cevabı: Bizimkiler komisyon alamayacaklarsa kim olursa olsun kulüpten içeri sokmazlar damat var menajer akraba var herkes bulmuş gecinmenin yolunu arkalarına da almışlar yerel basını "merak etmeyin bundan sonraki maçları alacağız "nakaratına devam

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 11 Mart 19:42
07

Sencer Bey - Bari Mustafa Gürseli gönderin. Bu hoca ile ilk 7 ye bile giremeyeceğiz anlaşıldı.

Yanıtla . 16Beğen . 1Beğenme 11 Mart 16:22
06

KS321 - İSTİFA !! Daha ne kadar yuksek sesle soyliyelim devam kararida neymis derhal istifa..

Yanıtla . 18Beğen . 4Beğenme 11 Mart 16:01
05

Basın Toplantısı C* - İstifa edecek.

Hayırlısı olsun.

Çok çalıştı, çok mücadele etti ama olmadı.

Yanıtla . 11Beğen . 5Beğenme 11 Mart 15:52
12

Kurthan - @Çarşi 04 nolu yoruma cevabı: Hemen ol sana yakışır

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 11 Mart 17:13
03

Son Pişman - O devam etsin , biz bırakıyoruz.

Koyun , Hodri Meydan, yetersiz menejerler vs hepinizi birbirinize bırakıyorum.

Artık Gençlerbirliği taraftarıyım, yakında görüşürüz, stada Gençler tarafında gireceğiz

Yanıtla . 3Beğen . 7Beğenme 11 Mart 15:35
02

Körfez - Devam devam yaptığınız çöp transferlerin parasını ödemeden kaçmak yok.

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 11 Mart 15:29
01

Darıcalı - Devam edecekse hiç basın toplantısı yapıp taraftarı iyice germeyin

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 11 Mart 15:19
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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