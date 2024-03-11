Engin Koyun’un kararını bugün açıklayacak

TOPLANTI SAAT 15.30’DA
Tuzlaspor maçında ve sonrasında istifaya davet edilen Engin Koyun bugün yönetim kurulunu 12.00’de toplantıya davet etmişti. Toplantının ardından kulüp basın mensuplarına bir bildiri mesajı yayınladı. Mesajda Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan’ın bugün saat 15.30’da basın mensuplarıyla Brunga Tesisleri’nde bir araya geleceği ve gündem ile alakalı basın toplantısı düzenleyeceği söylendi.
DEVAM KARARI ÇIKACAK
Toplantıda Başkan Engin Koyun'un kararı açıklanacak. Engin Koyun’un göreve devam edeceği yönünde kararın çıkması bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(38 )
Sirri - Yorumların sayısı 36 kişi. Bir kent takımının kaderini bu kadar insan belirlemeli. Engin KOYUN'a kızacağınız kadar, şirket merkezlerini İstanbul 'a taşıyarak Kocaeli'nin gelir kaybına neden olan şirket yetkililerine kızsanız nasıl olur? Bu şirketler Kocaelispor'a neden sponsor olmazlar? heg33Tüpraş, Gübretaş, Nuh Çimento, ÇOLAKOĞLU, Diler Çelik, Marshal, Unilever,Lassa, Kortsa...Onlarca şirket.
Basiskele41 - Niye sponsor olsunlar çöp topçulara milyonlar dağıtılsın damat,menajer zengin edilsin diye mi
Son olanlardan sonra mevcut sponsorlar da kaçmaz ise ne ala
Mehmet Özer - ERTUĞRUL HOCA SENE BAŞINDA HATIR İÇİN OLACAK KABUK ETTİ, SONRA BEN NEREYE GELDİM DEDİ, İLK FIRSATTA DA GİDİYORUM DEDİ, DAMAT HEMEN GÜRSELİ GETİRDİ, BU DA DAHA ÖNCE BİRİ VARDI KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK DİYEN ,ONUN GİBİ STAD TA HAVA YOK DEDİ ÖNÇE SİHİRLİ DEĞNEKTEN BAHSETTİ, KOYUN TAHİR BAŞKAN YETER DEMEDEN GİTMEZ,
İzmitli41 - Tahir başkanın el koyması lazım aksi halde çok kayıp olur
Sevda - Ertugrul hoca geri gelmeli yoksa boyle gitmez.
Körfez 89 - Benim sana kizginligim oynanan futbol veya alinan sonuclar degil zate hedef iki senede cikmakti süper lige benim kizginligim 2 sene mukavele yaptigin Ertugrul Saglam hocayi yari yolda birakman yola cikilan insanlar yari yolda birakilmaz biz böyle biliriz nokta yapacagin en iyi is Ertugrul Saglam konusunda yanlis yaptik hocayi yedik deyip istifa etmendir
Obhm4141 - Yalandan gündem değiştirme işleri
Ne istifası ya
Daha ŞAMPİYONLAR LİGİNE GİDİCEZ SİZDE AMA HA
Kartalize - Arkadaşlar,
İstihare,ye yatacak.
Gerçek Gerçek Gerçek - İSTİFA ETMEZ. İSTİFA ETMEK HERKESİN HARCI DEĞİL
Turanoğlu - Kulüp ortada kalır
Bu sene katlanacagiz
Isf - Seneye küme..
Tebrikler..
Körfezli - Bir başkan istenmediği yerde neden durmak ister ısrarla
Gerçekçi - Devam ediyorsa bende artık maçlara gitmiyorum.Maçları hodri meydan alkışları altında beraber izlesinler.
Geçmiş Olsun - Her yönetim kendi döneminin borcunu ödemek zorunda.Eğer bırakırsa borçları ödemek zorunda.Şimdi sırf hava için hatır için rwklam için yönetime giripte hiçbir etkisi olmayan adamlarda bu borca ortak.
Erkan - Derhal Ertuğrul Sağlam yalvar yakar geri çağırılmalı Playoff bu hoca ile kesinlikle olmaz.
Zagor - EGLENİYOLAR SADECE
Prof - Kongre kararı çıksa ne olacak yine aday olur bütün gümüşhaneliler üye yapılmış çoğuda stadın yerini bilmez.....her şeyde olduğu gibi memleketimiz de kalite yerlerde......
Nart41 - NART41İNSANDA BİRAZ UTANMA SIKILMA OLUR.YAPAMIYORSUNUZ KABUL EDİN ARTIK.AYIP YA.BIRAKINDA BU İŞTEN ANLIYAN YAPSIN BU İŞİ
Cicekci Kiz - Defol artik
Kocaeli Spor - Ya defol git ne adam
Paşa - Ah Engin Koyun ah en iyi adamın gitti daha iyisini alacağız dedin gittin Gürcistan nın çöplerini toplayıp geldin adam gibi bir golcü alsaydın şimdi bu hallere düşmez idin
Nami KESKİN - Diyorlar ki Engin Koyun bırakınca ne olacak yerine paralı birini nerden bulacağız bu takım taraftarı paralı başkan istemiyor aidiyet duygusu olan başkan istiyor şu an o kadar para harcanmış sonuç ne paramızla rezil oluyoruz bu takım taraftarı amatör ligi görmüş siz kimi neyle korkutmaya çalışıyorsunuz acaba
Efe - Bu sene böyle gider yarın kongre kararı alınsın herkes susar
Aa - Birakin kardesim birakin artik ne devam karari!
Hamburg - Bahri Yavuz-Kasap Özgür
Gusei - Çok uzatmanın bir anlamı yok,2.lig den bu yana,taraftar size tepkili istifada bir erdemlikdir
Eşmeli̇ - Peki ENGİN KOYUN istifa etti diyelim,yerine kim gelecek varmı maddi gücü yerinde elini taşın altına koyacak Başkan adayı yookkk herkes sus pus olmuş gitsin-kalsın şamatasını muhabbetini uzaktan seyrediyor
Sadrazam41 - Engin Koyun'nun ne maddi gücü var Büyükşehir verecek o şov yapacak. Büyükşehir verecekse parayı sokaktan birisini getir o da yapar.
Buhran - Para mı veriyor sanıyorsun 4 yılda 5 milyon TL verdiyse özür dileyeceğim süper reklam yaptı küm tanıyordu onu
İzmitli4141414141 - Sence engin koyun neden bu kadar tepkiye rağmen bırakmıyor varmi bi fikrin kim olsa şimdiye kadar çoktan bırakırdı acaba kulüpten alacağı varda onu mu almak için bırakamıyor hatırlarsanız daha önce verin para mı bırakayım demişti. Bunu söyleyen senin maddi gücü var dediğin engin koyun
Aa - Baskana gerek yok , zaten transfer sezonu kapandi. Bu hoca gitsin ertugrul hoca geri gelsin bu takim daha iyi oynamazsa ben de bisey bilmiyorum
Hamza - Tuzla hocası Bekir İltegün ü imrenerek izledim ,adam maçı yaşıyor ve on numara kişiliği var ama bizimkiler nerde çer çöp onu bulur getirir
Basiskele41 - Bizimkiler komisyon alamayacaklarsa kim olursa olsun kulüpten içeri sokmazlar damat var menajer akraba var herkes bulmuş gecinmenin yolunu arkalarına da almışlar yerel basını "merak etmeyin bundan sonraki maçları alacağız "nakaratına devam
Sencer Bey - Bari Mustafa Gürseli gönderin. Bu hoca ile ilk 7 ye bile giremeyeceğiz anlaşıldı.
KS321 - İSTİFA !! Daha ne kadar yuksek sesle soyliyelim devam kararida neymis derhal istifa..
Basın Toplantısı C* - İstifa edecek.
Hayırlısı olsun.
Çok çalıştı, çok mücadele etti ama olmadı.
Çarşi - Bu adam yüzünden Sakaryali olacağım yaaaa
Kurthan - Hemen ol sana yakışır
Son Pişman - O devam etsin , biz bırakıyoruz.
Koyun , Hodri Meydan, yetersiz menejerler vs hepinizi birbirinize bırakıyorum.
Artık Gençlerbirliği taraftarıyım, yakında görüşürüz, stada Gençler tarafında gireceğiz
Körfez - Devam devam yaptığınız çöp transferlerin parasını ödemeden kaçmak yok.
Darıcalı - Devam edecekse hiç basın toplantısı yapıp taraftarı iyice germeyin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.