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Derincespor inanıyor

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2.Lig Kırmızı Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Derincespor, sahasında konuk ettiği Ankara Etimesgut Belediyespor’u 3-1 yendi, düşme hattının üzeri ile puan farkını 1’e indirdi. Temsilcimiz, Pazar günü deplasmanda Erzincanspor ile oynayacak.

Kenan Meriç
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ÖMER FARUK 9.DAKİKADA SAKATLANDI

Hafta içinde deplasmanda İstanbul’da Arnavutköy Belediyespor’a 90+5’de yediği golle 1-0 mağlup olan Derincespor, düşme hattının üzeri ile arasındaki puan farkı üçe çıkmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, pazar günü sahasında düşme hattının hemen üzerinde bulunan Etimesgut Belediyespor’u konuk etti. Derincespor maça Eray Birniçan, Hüseyin Karabey, Volkan Altınsoy, Alpay Çelebi, Canberk Ömer, Fatih Cerlek, Alperen Pak, Ömer Faruk Çalışkan, Melik Derin, Berat Ali Genç ve Ege Özkayımoğlu on biri ile çıktı. Maçın 9.dakikasında sakatlanan Ömer Faruk Çalışkan’ın yerine oyuna Erdi Can Şehit girdi.

GALİBİYET SON 8 DAKİKADA GELDİ

Temsilcimiz, karşılaşmanın ilk bölümlerinde Melik Derin, Alpay Çelebi ve Ege Özkayımoğlu ile pozisyonlar buldu.  30.dakikada ise beklenen gol geldi. Melik Derin, sol çaprazdan attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Derincespor, ikinci yarıda 77.dakikada beklenmedik bir şekilde kalesinde eşitlik golünü gördü. 1-1’e gelen maçı bırakmayan Derincespor, 82.dakikada Alperen Pak’ın uzaktan attığı şutla yeniden öne geçti.90+2’de bu kez sahneye Okan Baydemir çıktı, temsilcimiz sahadan 3-1 galip ayrıldı.

 

TFF 2.LİGİ KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.AMED SPORTİF FAALİYETLER

28

18

8

2

57

19

62

2.GMG KASTAMONUSPOR

28

18

7

3

46

22

61

3. IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

28

16

8

4

42

20

56

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

29

16

7

6

46

25

55

5.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

28

15

4

9

53

38

49

6.ISPARTA 32 SPOR

29

16

1

12

36

35

49

7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

28

14

6

8

44

34

48

8. 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR

29

10

8

11

24

22

38

9.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

28

10

8

10

33

34

38

10.İNEGÖLSPOR

28

10

7

11

38

38

37

11.SOMASPOR

28

10

7

11

31

34

37

12.FETHİYESPOR

28

8

12

8

34

36

36

13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

29

10

4

15

18

29

34

14.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

29

7

9

13

33

49

30

15.SARIYER

29

7

8

14

33

41

29

16.BELEDİYE DERİNCE SPOR

28

7

7

14

27

30

28

17.ARNAVUTKÖY BLD.

29

6

9

14

32

41

27

18.DENİZLİSPOR

29

7

6

16

29

43

27

19.UŞAK SPOR A.Ş.

28

1

2

25

11

77

5

 

# hafta, İstanbul

11 Mar 2024 - 15:20 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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