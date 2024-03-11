Derincespor inanıyor

ÖMER FARUK 9.DAKİKADA SAKATLANDI

Hafta içinde deplasmanda İstanbul’da Arnavutköy Belediyespor’a 90+5’de yediği golle 1-0 mağlup olan Derincespor, düşme hattının üzeri ile arasındaki puan farkı üçe çıkmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, pazar günü sahasında düşme hattının hemen üzerinde bulunan Etimesgut Belediyespor’u konuk etti. Derincespor maça Eray Birniçan, Hüseyin Karabey, Volkan Altınsoy, Alpay Çelebi, Canberk Ömer, Fatih Cerlek, Alperen Pak, Ömer Faruk Çalışkan, Melik Derin, Berat Ali Genç ve Ege Özkayımoğlu on biri ile çıktı. Maçın 9.dakikasında sakatlanan Ömer Faruk Çalışkan’ın yerine oyuna Erdi Can Şehit girdi.

GALİBİYET SON 8 DAKİKADA GELDİ

Temsilcimiz, karşılaşmanın ilk bölümlerinde Melik Derin, Alpay Çelebi ve Ege Özkayımoğlu ile pozisyonlar buldu. 30.dakikada ise beklenen gol geldi. Melik Derin, sol çaprazdan attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Derincespor, ikinci yarıda 77.dakikada beklenmedik bir şekilde kalesinde eşitlik golünü gördü. 1-1’e gelen maçı bırakmayan Derincespor, 82.dakikada Alperen Pak’ın uzaktan attığı şutla yeniden öne geçti.90+2’de bu kez sahneye Okan Baydemir çıktı, temsilcimiz sahadan 3-1 galip ayrıldı.

TFF 2.LİGİ KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU