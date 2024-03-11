Karamürsel’de kazanan yok

BOL POZİSYONLU MAÇ OLDU

Süper Lig’de aynı grupta bulunan Karamürselspor ile Darıca Türkeli Gençlikspor, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geldi. Normal sezonda bu iki takım arasında oynanan ilk maçı Darıca’da Karamürselspor 4-1 kazanmıştı. Karamürsel’deki ikinci maç ise 3-3 berabere bitmişti. Pazar günü oynanan maçta da yine iki takım net fırsatlar buldular, ilk 45 dakikada değerlendiremediler.

TÜRKELİ 1 PUANI SON DAKİKADA ALDI

Karamürselspor’da Efkan Kargoğlu, Eray Gençbay ve Ahmet Seyfi pozisyonun içinde olan isimlerdi. Türkeli Gençlikspor’da ise Taner Kılıç pozisyonun içinde olan isimdi. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda 70.dakikada Karamürselspor, serbest atıştan stoperi İbrahim Demirer’in attığı golle skoru 1-0 yaptı. Maç bu skorla bitecek derken Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk, Uğur Güler’i düşürdü, penaltıyı Taner Kılıç kullandı, maçta 1-1 sona erdi.