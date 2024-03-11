Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
11 Mar 2024 - 15:21- Spor G:

Karamürsel’de kazanan yok

ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Amatör Lig Play-Off’ta ilk iki hafta sonunda galibiyeti bulunmayan Karamürselspor ile Darıca Türkeli Gençlikspor, pazar günü Karamürsel Stadı’nda karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten maçta, ev sahibi ekip 70.dakikada 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Türkeli Gençlikspor, 90+2’de penaltıdan attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Karamürsel’de kazanan yok mask
Karamürsel’de kazanan yok
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BOL POZİSYONLU MAÇ OLDU

Süper Lig’de aynı grupta bulunan Karamürselspor ile Darıca Türkeli Gençlikspor, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geldi. Normal sezonda bu iki takım arasında oynanan ilk maçı Darıca’da Karamürselspor 4-1 kazanmıştı. Karamürsel’deki ikinci maç ise 3-3 berabere bitmişti. Pazar günü oynanan maçta da yine iki takım net fırsatlar buldular, ilk 45 dakikada değerlendiremediler.

TÜRKELİ 1 PUANI SON DAKİKADA ALDI

Karamürselspor’da Efkan Kargoğlu, Eray Gençbay ve Ahmet Seyfi pozisyonun içinde olan isimlerdi. Türkeli Gençlikspor’da ise Taner Kılıç pozisyonun içinde olan isimdi. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda 70.dakikada Karamürselspor, serbest atıştan stoperi İbrahim Demirer’in attığı golle skoru 1-0 yaptı. Maç bu skorla bitecek derken Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk, Uğur Güler’i düşürdü, penaltıyı Taner Kılıç kullandı, maçta 1-1 sona erdi.

# karamürsel

11 Mar 2024 - 15:21 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.040.924 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Ne Bağdatspor, ne Beylikbağı mask
Ne Bağdatspor, ne Beylikbağı
Süper Lig Play-Off’un yeni lideri Çayırovaspor mask
Süper Lig Play-Off’un yeni lideri Çayırovaspor
Periler, 6.maçında 5.galibiyetini aldı mask
Periler, 6.maçında 5.galibiyetini aldı
Karamürsel’de kazanan yok mask
Karamürsel’de kazanan yok
Derincespor inanıyor mask
Derincespor inanıyor
Bu hafta Çorluspor Gölcük’e geliyor mask
Bu hafta Çorluspor Gölcük’e geliyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL