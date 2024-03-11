Periler, 6.maçında 5.galibiyetini aldı

KAYSERİ’DE KAZANDI
Haftaya Fenerbahçe’nin ardından ikinci sırada giren İzmit Belediyespor, ligde oynadığı son 5 maçta Antalya Toroslar, Bursa Uludağ, Nesibe Aydın ve Tarsus karşısında galip geldi, Beşiktaş’a ise mağlup olmuştu. Temsilcimiz, son maçında ise Kayseri deplasmanından Melikgazi Basketbol sınavındaydı. İlk üç periyotu geride tamamlayan Periler, son çeyrekte 16-8’lik seri yakalayıp, salondan 74-69 galip ayrıldı. İzmit Belediyespor, 6.maçında 5.galibiyletini aldı, 45 puanla ligde ikinci sıradaki yerini korudu. İzmit Belediyespor, 16 Mart Cumartesi günü sahasında 16.00’da Çankaya Üniversitesi’ni konuk edecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.