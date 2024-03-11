Süper Lig Play-Off’un yeni lideri Çayırovaspor

KÖRFEZ GB-ÇAYIROVASPOR MAÇINDA İLK YARI GOL YOK

Son maçında Bağdatspor’a 2-0 yenilen Körfez GB, bu kez evinde ilk galibiyetini hafta içinde deplasmanda Darıca Türkeli Gençlikspor’u son dakika golüyle 1-0 yenerek elde eden Çayırovaspor’u ağırladı. Maçın ilk yarısında iki takımda etkili ataklar yapamadı, pozisyona giremedi. Maçın ikinci yarısında 57.dakikada Çayırovaspor atağında Görkem Günaydın’ın ortasında Onur Çelik’in kafa vuruşuyla konuk takım 1-0 öne geçti. Hemen arkasından bu kez ilk golde ortalı yapan Görkem Günaydın, ceza sahasına doğru topu taşıyıp, güzel bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Maçı 2-0 kazanan Yeşil-Siyahlı ekip, yenilgi ile başladığı Play-Off’ta son iki maçını kazanıp, lider oldu.



SÜPER AMATÖR LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Çayırovaspor 3 2 0 1 3 2 6 2-Beylikbağıspor 3 1 2 0 3 1 5 3-Bağdatspor 3 1 2 0 2 0 5 4-Karamürselspor 3 0 3 0 2 2 3 5-Körfez GB 3 1 0 2 2 4 3 6-Darıca Türkeli 3 0 1 2 1 4 0

TOPLU SONUÇLAR

Bağdatspor: 0 Beylikbağıspor: 0

Karamürselspor: 1 Darıca Türkeli Gençlik: 1

Körfez GB: 0 Çayırovaspor: 2

HAFTANIN MAÇLARI

Çayırovaspor-Bağdatspor

Türkeli Gençlikspor-Beylikbağı

Körfez GB-Karamürselspor