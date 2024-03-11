Süper Lig Play-Off’un yeni lideri Çayırovaspor

KÖRFEZ GB-ÇAYIROVASPOR MAÇINDA İLK YARI GOL YOK
Son maçında Bağdatspor’a 2-0 yenilen Körfez GB, bu kez evinde ilk galibiyetini hafta içinde deplasmanda Darıca Türkeli Gençlikspor’u son dakika golüyle 1-0 yenerek elde eden Çayırovaspor’u ağırladı. Maçın ilk yarısında iki takımda etkili ataklar yapamadı, pozisyona giremedi. Maçın ikinci yarısında 57.dakikada Çayırovaspor atağında Görkem Günaydın’ın ortasında Onur Çelik’in kafa vuruşuyla konuk takım 1-0 öne geçti. Hemen arkasından bu kez ilk golde ortalı yapan Görkem Günaydın, ceza sahasına doğru topu taşıyıp, güzel bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Maçı 2-0 kazanan Yeşil-Siyahlı ekip, yenilgi ile başladığı Play-Off’ta son iki maçını kazanıp, lider oldu.
SÜPER AMATÖR LİG PLAY-OFF PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Bağdatspor: 0 Beylikbağıspor: 0
Karamürselspor: 1 Darıca Türkeli Gençlik: 1
Körfez GB: 0 Çayırovaspor: 2
HAFTANIN MAÇLARI
Çayırovaspor-Bağdatspor
Türkeli Gençlikspor-Beylikbağı
Körfez GB-Karamürselspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.