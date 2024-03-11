Ne Bağdatspor, ne Beylikbağı

BAĞDATSPOR İLK YARI KAÇIRDI
Süper Amatör Lig’de normal sezonda A Grubu’nu şampiyon bitiren Bağdatspor, aynı grupta yer alan, ligi üçüncü sırada bitiren Beylikbağıspor bu kez, Play-Off’ta karşılaştı. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Bağdatspor daha etkiliydi, Fatih Güler ile iki net fırsatı kullanamadı. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda Bağdatsporlu Özgür’ün şutu üst direkten döndü. 0-0 sona eren maçta Play-Off’un zirvesinde kazanan olmadı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.