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Bakan Şimşek: Dövizdeki oynaklık geçici olarak görülmeli

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz piyasasındaki oynaklığın geçici olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Şimşek, politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlı olduklarını vurguladı.

Bakan Şimşek: Dövizdeki oynaklık geçici olarak görülmeli mask
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğuna işaret ederek, " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlıdır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak için maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden borç notunu "B"den "B+"ya, görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e yükseltmesinin, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıttığını belirten Şimşek, "Sağlam politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"CARİ AÇIK HIZLI DARALIYOR"

Şimşek, fiyat istikrarının sağlanmasının en önemli öncelikleri olmaya devam ettiğini vurgulayarak, büyümenin dengelenme sürecinin sürdüğüne, iç tüketimin ılımlı seyrettiğine ve net ihracatın güçlendiğine dikkati çekti.

Cari işlemler açığının öngörülenden hızlı daraldığına işaret eden Şimşek, açığın, gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 3'ün altına düşme yolunda ilerlediğini vurguladı.

Şimşek, Türk lirası mevduatların toplam mevduatlar içindeki payının Ağustos 2023'ten bu yana arttığını kaydederek, "Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecektir." ifadesini kullandı.

SEÇİM SONRASI İÇİN OVP MESAJI

Fiyat istikrarının sağlanmasının zaman alacağına işaret eden Şimşek, yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin, verimliliği ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren Orta Vadeli Program'ı uygulamak için seçimsiz uzun bir döneme sahip olacağını belirtti.

Şimşek, son dönemde döviz piyasasında yaşanan dalgalanmanın geçici olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlıdır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak için maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Özetle, eylül ayında açıkladığımız program beklendiği gibi işlemektedir."

Kaynak: AA

# sosyal, para, seçim, Türkiye, Fitch Ratings, kredi, Merkez Bankası

11 Mar 2024 - 15:34 - Ekonomi --- Okunma

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