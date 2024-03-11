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Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü açıldı

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Büyükşehir Belediyesi Down Sendromlu gençlere bir merkez daha hediye etti. Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezi Köyü açıldı.

Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü açıldı mask
Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü açıldı
Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü açıldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin +1 Down Sendromlular Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiği ‘Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezi Köyü’ açılışı gerçekleşti. Gölcük Nüzhetiye Mahallesinde (Döşeme Köyü) hayata geçen merkezin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Part Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, Kocaeli Kent Konseyi Engelli Başkanı Ufuk Koçak ve özel gereksinimli bireylerle aileleri katıldı.

BU MERKEZ MUCİZELERİN YENİDEN DOĞUŞUN SİMGESİ OLACAK

Büyükşehir ortaklığıyla hazırlanan proje, bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Milletvekili Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesini anlatan ‘Buğday Tanesi’ filminden esinlenerek ortaya çıktı. Mucizenin ve yeniden doğuşun bir simgesi olması planlanan Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezi Köyünde down sendromlu bireylere yönelik günlük yaşam becerileri, yemek yapabilme, çamaşır katlayabilme, ütü yapabilme, öz bakım, müzik, halk oyunları gibi daha pek çok konuda eğitim verilerek hayata tutunmalarıyla yeni mucizeler ortaya çıkacak.

 

ÖZEL BİREYLER BUĞDAY UNU ÖĞÜTECEK

Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile açılan Gölcük Nüzhetiye Mahallesinde (Döşeme Köyü) bulunan 120 öğrenci kapasitesine sahip merkezde kütüphane, dinlenme alanı, 2 grup eğitim sınıfı, 1 uygulama evi, 6 bireysel eğitim sınıfı, 6 metrekare sera ve aromatik bitkilerin ekimine uygun halen getirilen 2 dönüm bahçe yer alıyor. Ayrıca özel gereksinimli bireylere ve ebeveynlerine yönelik II. Abdülhamit Han’ın Baş Mabeyincisi Hacı Ali Paşa tarafından yaptırılan Nüzhetiye Hacı Ali Paşa Cami içerisinde değerler eğitimleri verilmesi planlandı. Öğrencilere hizmet verecek merkezin içerisinde yer olan su değirmeninde mısır unu, buğday unu öğütme işlemi yaptırılacak. Buğday Tanesi Eğitim Merkezi Köyüne gelen bireylerin ruhsal destek hizmeti yanında günlük spor hareketlerini yapabilecekleri alan da bulunuyor. Ayrıca öğrencilere iki öğün yemek verilecek.

 

GÜZEL İNSANLAR ŞEHRİ GÜZELLEŞTİRİYOR

Yeni mucizelere pencere olması amaçlanarak ortaya çıkan Eğitim Merkezi Köyünün açılışına katılan Başkan Büyükakın, ‘’Hayalleri gerçekleştirmek için yola çıkarsanız o hayaller gerçek olur’’ diyerek ideallerin peşinden koşulması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Büyükakın, “Dünyayı güzelleştiren insanlar bir idealin, bir güzelliğin peşinden koşmalı. Hacı Bayram Veli Hazretleri bir sözünde, ‘İnsanın gönlünde ne varsa şehre onu yansıtır. Gönlü taşlı olanın şehri taş, gönlünde aşk olanın şehri gülistan olur’ diyor. Güzel insanlar şehri güzelleştiriyor. Milletvekilimiz Serkan Bayram’ın kitabında yazdığı şu cümleyi size söylemek istiyorum, ‘Düştüğünde değil vazgeçtiğinde kaybedersin’ diye çok güzel bir ifadesi var. Yeter ki inanalım çok güzel işler yaparız ve şehrimiz her gün daha güzel olur. Önemli olan hoş bir seda bırakmak” dedi. Başkan Büyükakın köyde bulunan tarihi caminin restore edilmesi talimatını da verdi.

 

Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü açıldı

ENGELLERİN AŞILABİLECEĞİNİN MESAJINI VERDİ

Bebekken başına gelen acı olay sonrasında hayata tutunan ve örnek yaşam çizgisinden esinlenerek ortaya çıkan projenin açılışına katılan Milletvekili Serkan Bayram, engelli bireylere umut olacak bir konuşma gerçekleştirdi. Bayram, “Engelliler öğretmen olamazken öğretmen oldu, hâkim olmazken hâkim oldu. İnşallah kaymakamlıkla da yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Engelliler kaymakam da olacak. Türkiye yüzyılında engelli valimizi, büyükelçimizi, bakanımızı göreceğimiz bir yüzyıl olacaktır. Engelli ve Yaşlı Refahı Bakanlığını Türkiye’ye kuracak ve dünyada bir ilk olacaktır’’ ifadesini kullandı. Bayram konuşmasının sonunda, ‘’Barış istiyoruz, savaş istemiyoruz, engelsiz bir Dünya istiyoruz’’ diyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. 

Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü açıldı

 

BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN

Gölcük Belediye Başkanı Sezer, ‘’Eğitim merkezimiz sadece Gölcük için değil tüm Kocaeli için çok değerli büyük bir kazanım’’ dedi. Daha sonra özel öğrenci Zinet Demirci’nin annesi Melda Demirci konuşma yaptı. Demirci, “Özel çocuğum Zinet’in elbette ki özel ilgiye ve özel eğitime ihtiyacı var. Anne baba bir yere kadar getirebiliyor. Yöneticilerimizin bu çocuklarımıza eğitim alacakları ortam sağlaması çok önemli. Bu konuda emeği çok büyük olan Tahir başkanımızın baba şefkatiyle gösterdiği alaka ve duyarlılığı küçümsenemez ölçüde. Rabbim razı olsun bizlere kattığı her şey için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü açıldı
Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü açıldı
Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü açıldı
Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü açıldı

 

Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü açıldı

Kaynak: Bülten

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11 Mar 2024 - 15:49 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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