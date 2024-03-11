İYİ Partili gençler yerel seçim öncesinde bir araya geldi

GENÇLİK BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

İYİ Parti Kocaeli Gençlik Buluşması Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Programa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, Körfez Belediye Başkan Adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Emir Abbas Gürbüz, Gençlik Kolları Marmara Koordinatörü Hüseyin Bargutay Güllü, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Met, il yöneticileri ve partililer yer aldı.

ÜLKEMİZİ DAHA GÜÇLÜ GELECEĞE TAŞIMA SÖZÜ VERİYORUZ

İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarı yaptığı konuşmada, “Bugün 2024 yerel seçimlerinde, yarın 2028 genel seçimlerinde İYİ Parti olarak, adil, şeffaf ve gençlerimizi destekleyen bir politika izleyerek ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıma sözü veriyoruz.” diye konuştu.

GENÇLERİMİZİ SİYASETE ÇEKMEK İÇİN BURADAYIZ

İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Emir Abbas Gürbüz ise gençlerin siyasi süreçlere katılımının önemine vurgu yaparak, “Gençlerimiz, ülkenin geleceğini belirleyecek ana aktörlerdir. İYİ Parti olarak gençlerimizi siyasete çekmek ve onların sorunlarına çözüm üretmek için buradayız. Gençler güçlü bir Türkiye için önemli rol oynayacak.” dedi.