Gümüşhanelilerden birlik gecesi

EĞLENCE VE İKRAMLAR

Körfez Gümüşhaneliler Derneği, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde “Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gecesi” düzenledi. Dernek Başkanı Oltan Yazgan ve yönetiminin ev sahipliğinde, ilçedeki köy dernekleri ile beraber organize ettikleri geceye yoğun katılım oldu. Gecede yöresel ikramlar eşliğinde Gonca Coşkun sahne aldı. Müzikli eğlence ve ikramların bol olduğu gece keyif dolu anlara sahne oldu.

TARİFİ İMKANSIZ MUTLULUK

Körfez Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Oltan Yazgan, “18 yaşında Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı’ndan burs alan bir üniversite öğrencisi olarak girdiğim vakıf ve dernekçilik hayatına bugün bulunduğum kürsüde sizlere Gümühanelilerin en köklü dernekelerinden biri olan Körfez Gümüşhanliler Dernek Başkanı olarak seslendiğim için tarifi imkansız bir mutluluk içerisindeyim” diyerek tüm katılımcılara ve protokole teşekkür etti.

BAŞKANLAR VE DAVETLİLER KATILDI

Gümüşhanelilerin gecesine; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, KTO Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Kenan Öge, Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu yöneticileri, Hereke Gümüşhaneliler Derneği ve Körfez Gümüşhane Köy Dernekleri yöneticileri ile farklı dernek ve STK üyeleri katılım sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi