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11 Mar 2024 - 17:17- Asayiş G:

Kocaeli sınırındaki fabrikada yangın

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İstanbul-Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar çevre ilçelerden görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Kocaeli sınırındaki fabrikada yangın mask
Kocaeli sınırındaki fabrikada yangın
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Yangın, saat 16.00 sıralarında Tuzla- Kocaeli sınırında bulunan Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir boya fabrikasında çıktı. Tek katlı boya fabrikasından yükselen dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden ve Kocaeli’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangın hakkında konuşan iş yeri yetkilisi, "Biz fabrikada çalışıyorduk, dumanları gördük. Kendi yerimiz olduğunu bilmiyorduk. Çok hızlı bir şekilde yayılmış. Depo olarak kullanılıyordu. İçeride banyo aksesuarları, taşlar vesaire vardı" dedi.
Öte yandan, yangın dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

# Kocaeli, İstanbul

11 Mar 2024 - 17:17 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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