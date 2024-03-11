Yüzde 74 kabul edilmedi: Cuma günü son görüşme olabilir, Goodyear’da anlaşma umudu

SEKİZİNCİ GÖRÜŞME



Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sekizinci oturumu Tryp By Wyndham Otel’de yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.



YÜZDE 74 TEKLİF ETTİLER



Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı açıklama yaptı. Sarı, “Goodyear işletmesi ile yaptığımız görüşmelerde üretim işçilerde 49, destekte ise 44 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Destek ve üretim işçilerine ilk 6 ay yüzde 74 oranında zam teklif ettiler.



İKİ ÖNEMLİ KONUDA ADIM ATTILAR



Sözleşmenin ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde enflasyon artı enflasyonun yüzde 50’si ve asgari ücretin enflasyon üzerinde olması halinde asgari ücret farkı mantığını kabul ettiler. Çalışanların diğer 6 aylık dilimlerde de satın alma gücünün korunmasını önemsiyoruz. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki vergi dilimlerindeki kesintilerin karşılanması ile ilgili mantığı da kabul ettiler. Yüzde 74 oranındaki zammı kabul etmedik. Müzakeremiz Cuma günü saat 10.30’da devam edecek. Bugünkü müzakere sözleşmenin masada bitmesi için önemli bir adım” dedi.