Yüzde 74 kabul edilmedi: Cuma günü son görüşme olabilir, Goodyear’da anlaşma umudu

SEKİZİNCİ GÖRÜŞME
Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sekizinci oturumu Tryp By Wyndham Otel’de yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.
YÜZDE 74 TEKLİF ETTİLER
Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı açıklama yaptı. Sarı, “Goodyear işletmesi ile yaptığımız görüşmelerde üretim işçilerde 49, destekte ise 44 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Destek ve üretim işçilerine ilk 6 ay yüzde 74 oranında zam teklif ettiler.
İKİ ÖNEMLİ KONUDA ADIM ATTILAR
Sözleşmenin ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde enflasyon artı enflasyonun yüzde 50’si ve asgari ücretin enflasyon üzerinde olması halinde asgari ücret farkı mantığını kabul ettiler. Çalışanların diğer 6 aylık dilimlerde de satın alma gücünün korunmasını önemsiyoruz. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki vergi dilimlerindeki kesintilerin karşılanması ile ilgili mantığı da kabul ettiler. Yüzde 74 oranındaki zammı kabul etmedik. Müzakeremiz Cuma günü saat 10.30’da devam edecek. Bugünkü müzakere sözleşmenin masada bitmesi için önemli bir adım” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Vatandaş - Ne istiyorsunuz. Bunlar pasta yiyen tayfa
Pideci Hüso - Yakisikliiii yemekhanede pide var
Allah'tan Ahiret Var. - Umarım %80 almazsınız,zaten bir söylenti çıkartmıştılar sözleşmeden önce,umarım almazsınız %80,gerçi alsanız ne olacakki,şakşakçılar hazır,facebookta,orda burda her halükarda şakşakçı var,merak ediyorum bu maaşın az olduğunu bildikleri halde nasıl şakşak yapıyorlarda,sonra evlerine gidip çocuklarının yüzüne bakıyorlar,garip iş...
Pideci Hüseyinn - %80 i verdim gitti yakisikliii hadi yemekhaneye pide soyledim size ;)
Lastik Iş - Sosyal haklar gitti elimizde kalan rakamlardan esnemeyelim son 4 aylar çok önemli bir kuruş indirmesine müsade etmemek gerek burada bazı çok bilmişler var kardeşim biz sendikamızın düşmanı değiliz ama sizin kadar da rahat değiliz gecinemiyoruz canımız bundan yanıyor özel okulu geçtik evlatlarımız için rahat bı hayat istiyoruz enazindan rahat büyümelerini istiyoruz yoksa onlara ev araba almak değil derdimiz daha kendimize alamamisiz oyuzden bisey söylerken azcik vicdaninizi dinleyin
Prometeon - 4 lü paket ve sosyal haklarda ezildin başkan . % 231 ile masaya oturuyorsun % 146 alıyorsun. Bu nasıl pazarlık. İşveren kazanmış! Sözleşmeden önce çıkardıkları haberi %80 i alacaklar. Başkanımız savaştı! Yakın meşaleleri prometeon!
Brisalı - Bence sendikamız ve başkanımız ciddi anlamda işçiyim koruyor haksızlık yapmayın
Prometeon - Büyüksün başkan
Baba - Sözleşmeden önce denilen yüzde 80 e az kaldı.agam bizimle alay ediii
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.