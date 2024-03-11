Çınarlı Cemevi’nde kadınlara güzel jest

Dernek başkanı İrfan Yoloğlu, organizasyonla ilgili bilgi verdi, “ Her yıl bu etkinliği yapıyoruz. Kadınlar başımızın tacı. Biz onları eşleri ile birlikte davet ettik, misafirlerimiz oldular. Katıldıkları için teşekkür ederim” dedi. Çınarlı Cemevi’ndeki organizasyonda kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler verildi. Çınarlı Cemevi’ndeki 8 Mart etkinliğine katılan kadınlara karanfil hediye edildi.