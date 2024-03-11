Kadın girişimcilere özel bilgilendirme

BİLGİ PAYLAŞIMI YAPILDI
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren’in, KOTO 23. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Melike Andız, Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyeleri Esma Bektaş, Eda Efe, Nermin Umur ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, Oda Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Oda’nın hizmetleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı.
Güldüren, 2023 yılında ilimizde 378 kadın iş insanının ticari faaliyetlere başladığını, bu sayının her yıl giderek arttığını söyledi.
ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER
Toplantının moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, toplantının kapanışında kadın girişimcilere ticaretlerinde altın niteliği taşıyan tavsiyelerde bulunarak, Oda’nın hizmet ve projelerinden üst düzeyde yararlanmaya davet etti.
Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren’in başkanlığındaki toplantıda KOTO’nun son kadın girişimcilerine bilgilendirmede bulunuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.