Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Körfez’e yeni su deposu yapılıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

İSU Genel Müdürlüğü, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nin kesintisiz sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak için 5 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu ve içme suyu terfi merkezi inşasına başladı.

Körfez’e yeni su deposu yapılıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İHTİYACI KARŞILAMAYINCA

Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda içme suyunun depolanmasının önemi her geçen gün artarken İSU Genel Müdürlüğü de bu konuda Körfez’de çalışma gerçekleştiriyor.

Yeni yerleşim alanlarının oluşması, hizmet verilen nüfusun artması, mevcut deponun hem ihtiyacı karşılayamaması hem de kullanım ömrünü doldurması gibi nedenlerle İSU, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde 5 bin metreküp kapasiteli yeni içme suyu deposunun yapımına başladı. 

TERFİ MERKEZİ DE YAPILACAK

Deponun zemin güçlendirme çalışmaları sonrasında hafriyat çalışmaları da tamamlandı. 5 bin metreküp kapasiteli depo ile birlikte 1 adet içme suyu terfi merkezinin yapılacağı çalışmalarda ayrıca 270 metre uzunluğunda 600, 700 ve 800 milimetre çaplarında çelik borular ile 300 ve 400 milimetre çaplarında düktil font borular kullanılarak bağlantı çalışmaları yapılacak. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki su ihtiyacı uzun yıllar boyunca kesintisiz karşılanacak. 

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, hizmet, HER, çalışma, Körfez

11 Mar 2024 - 17:30 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.040.924 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kadın girişimcilere özel bilgilendirme mask
Kadın girişimcilere özel bilgilendirme
Körfez Cemevi’nde kadınlar günü etkinliği mask
Körfez Cemevi’nde kadınlar günü etkinliği
Çınarlı Cemevi’nde kadınlara güzel jest mask
Çınarlı Cemevi’nde kadınlara güzel jest
Milli Savunma Bakanlığı'nda 3'lü zirve mask
Milli Savunma Bakanlığı'nda 3'lü zirve
Gümüşhanelilerden birlik gecesi mask
Gümüşhanelilerden birlik gecesi
Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü açıldı mask
Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam Köyü açıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL