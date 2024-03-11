Körfez’e yeni su deposu yapılıyor

İHTİYACI KARŞILAMAYINCA

Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda içme suyunun depolanmasının önemi her geçen gün artarken İSU Genel Müdürlüğü de bu konuda Körfez’de çalışma gerçekleştiriyor.

Yeni yerleşim alanlarının oluşması, hizmet verilen nüfusun artması, mevcut deponun hem ihtiyacı karşılayamaması hem de kullanım ömrünü doldurması gibi nedenlerle İSU, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde 5 bin metreküp kapasiteli yeni içme suyu deposunun yapımına başladı.

TERFİ MERKEZİ DE YAPILACAK

Deponun zemin güçlendirme çalışmaları sonrasında hafriyat çalışmaları da tamamlandı. 5 bin metreküp kapasiteli depo ile birlikte 1 adet içme suyu terfi merkezinin yapılacağı çalışmalarda ayrıca 270 metre uzunluğunda 600, 700 ve 800 milimetre çaplarında çelik borular ile 300 ve 400 milimetre çaplarında düktil font borular kullanılarak bağlantı çalışmaları yapılacak. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki su ihtiyacı uzun yıllar boyunca kesintisiz karşılanacak.

Kaynak: Haber Merkezi