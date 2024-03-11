Mutlu da tramvay ve teleferik vaat etti

Başiskele’de ulaşım sorununun hat safhada vurgu yapan Mutlu, “Hala otobüs uğramayan caddelerimiz var. Merkeze bu kadar yakın bir ilçede hala raylı sistem olmaması çok büyük eksiklik. İnşallah bizim yönetimimizdeki Başiskele’de beş yıllık süre sonunda ulaşımda raylı sisteme kavuşmuş olacağız.” dedi.
ESKİŞEHİR ÖRNEĞİNİ VERDİ
Sözlerine Eskişehir örneği ile devam eden başkan adayı Mutlu, şunları söyledi:
“-Eskişehir bunu başardı. Merkeze yakın ilçelerde tramvay hattı 60 kilometre uzunluğa ulaştı. İzmit ile Başiskele arası 8 kilometre ve Kocaeli’nin imkanları biliyoruz ki Eskişehir’den çok daha fazla. Biz ilçe belediyesi olarak göreve geldiğimizde büyükşehirimizle beraber ilçenin de tüm imkanlarını sunarak bunu hayata geçireceğiz”
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.