Erenlerspor ilk yarıyı galibiyetle tamamladı

DERİNCE BİRLİK NAĞMALUP GİDİYOR

2. Küme C Grubu’nda mücadele eden takımlar ilk yarıyı büyük çekişme olan maçlarla tamamladı. 8 takımın yer aldığı 2. Küme C Grubu’nda, İzmit Selanikspor ligden çekilme kararı almıştı. Şuan 7 takımın rekabet içinde olduğu grupta ilk yarı maçları hafta sonu tamamlandı. C Grubu’nun liderlik koltuğunda tüm maçlarını kazanan Derince Birlikspor 21 puanla yer aldı. Ligin iddialı takımı İzmit Erenlerspor ikincilik koltuğuna 14 puanla oturdu. Yenidoğan Serdarspor 12 puanla 3., Körfez Atılımspor ise ligin ilk yarısını 11 puanla 4. olarak tamamladı. Kirazlıyalı 8, Emekspor 6, İzmit 41 FK ise ligin ilk yarısında 3 puan toplayabildi.

İLK YARININ SON MAÇLARI NE OLDU?

C Grubu’nda hafta sonu oynanan maçlarda Körfez Atılımspor evinde İzmit 41 FK’yı 5-2, Derince Birlikspor deplasmanda Yenidoğan Serdarspor’u 1-0 yendi. İzmit Erenlerspor ise misafir olduğu Emekspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle yendi. Maç boyu üstün oynayan Erenlerspor’un ilk golü son haftaların parlayan ismi Bünyamin’den geldi. Korner dönüşü rakibin uzaklaştırmak istediği topa ceza sahası çaprazından sert ve düzgün vuran Bünyamin takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son dakikalarında Mehmet Salih’in kenardan getirdiği topa iyi bir vuruş yapan Berkay ise maçın sonucunu belirledi. Defans hattında rakibin pozisyona girmesine izin vermeyen, orta sahada iyi basan ve top yapan Erenlerspor bu galibiyetle ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: Spor servisi