Tuzlaspor maçını 4777 kişi izledi

Passolig’den alınan bilgilere göre mücadeleyi toplam 4777 biletli seyirci takip etti. Yoğunluk maraton alt-üst ve numaralı alt tribündeydi. Bu sezon G.Birliği ile oynadığımız maçı 4570 biletli seyirci izlemişti. Tuzlaspor karşılaşması bu sezon en az seyirci önünde oynanan ikinci maç oldu.
Hangi tribünde kaç biletli seyirci vardı?
Maraton üst tribün: 1271
Numaralı alt tribün: 1254
Maraton alt tribün: 1246
Güney kale arkası: 411
Protokol tribün: 247
Batı loca: 162
Numaralı üst: 122
Doğu loca: 53
Kuzey alt tribün: 11
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.