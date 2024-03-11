Tuzlaspor maçını 4777 kişi izledi

Passolig’den alınan bilgilere göre mücadeleyi toplam 4777 biletli seyirci takip etti. Yoğunluk maraton alt-üst ve numaralı alt tribündeydi. Bu sezon G.Birliği ile oynadığımız maçı 4570 biletli seyirci izlemişti. Tuzlaspor karşılaşması bu sezon en az seyirci önünde oynanan ikinci maç oldu.

Hangi tribünde kaç biletli seyirci vardı?

Maraton üst tribün: 1271

Numaralı alt tribün: 1254

Maraton alt tribün: 1246

Güney kale arkası: 411

Protokol tribün: 247

Batı loca: 162

Numaralı üst: 122

Doğu loca: 53

Kuzey alt tribün: 11