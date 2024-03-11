Ramazan'ın 'sıcak' kuyruğu

Her Ramazan ayında olduğu gibi iftar öncesi fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. İzmit ve Derince Yenikent'te iftara 1,5 saat kala fırınlardaki yoğunluk dışarı taştı. İlk iftar için pide almak isteyenler uzun kuyruklarda bekleyerek fırından çıkan sıcacık pideleri aldı. Fırıncılar talepleri karşılamak için yoğun çalıştı. Pideleri alanlar ilk iftarı açacak olmanın huzuru ile evlerine gitti.

Kaynak: Haber Merkezi