Ramazan'ın 'sıcak' kuyruğu

Her Ramazan ayında olduğu gibi iftar öncesi fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu. İzmit ve Derince Yenikent'te iftara 1,5 saat kala fırınlardaki yoğunluk dışarı taştı. İlk iftar için pide almak isteyenler uzun kuyruklarda bekleyerek fırından çıkan sıcacık pideleri aldı. Fırıncılar talepleri karşılamak için yoğun çalıştı. Pideleri alanlar ilk iftarı açacak olmanın huzuru ile evlerine gitti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.