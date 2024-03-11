Eşme’ye moloz dökenlere ceza verin

Molozları kimin döktüğünü görmediklerini söyleyen vatandaşlar bu görüntünün Eşme gibi bir turizm bölgesine yakışmadığını söyledi. Kartepe Belediyesi’nin en kısa zamanda molozları kaldıracağına inandığını belirten vatandaşlar, “Belediyenin bu molozları kaldırırken döken kişileri de bulmasını ve gerekli cezayı kesmesini istiyoruz. Kartepe’nin en güzel yerlerinden biri olan Eşme’ye böyle moloz dökenlerin bir daha aynı hatayı yapmaması ve çevreye zarar vermemesi için mutlaka bunlar cezalandırılmalı” dedi.