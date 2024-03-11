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Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı: Kuvvetli geliyor

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Meteoroloji ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi bir son dakika uyarısında bulundu. Sıcaklıklar yükseliyor ancak sağanak ve kar yağışı geri geliyor. İşte yarın itibarıyla tüm yurdu etkisi altına alacak olan sağanak ve karlı hava için tüm detaylar…

Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı: Kuvvetli geliyor mask
Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı: Kuvvetli geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kuzey Ege'nin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı: Kuvvetli geliyor

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kıyı Ege ile Marmara'da yarın (Salı) güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgarla beraber toz taşınımı bekliyor.

6 KENTTE SARI ALARM

Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ

BİR UYARIDA AKOM'DAN

AKOM'dan yapılan uyarıda, " İstanbul'da hafta boyunca (bugün hariç) çok bulutlu ve sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, sıcaklıkların öğle saatlerinde artarak 18 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

TRAKYA’YA ‘KUVVETLİ YAĞIŞ’ UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi’nin batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışın, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne’nin güneyi, (Enez, İpsala, Meriç, Havsa, Keşan, Uzunköprü) Kırklareli, (Kırklareli, Pehlivanköy, Lüleburgaz, Babaeski) Tekirdağ (Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy, Hayrabolu) çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Çarşamba günü yurdun iç ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Aynı gün rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli eseceği öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'nun iç ve batısında ise toz taşınımı etkili olacak.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Trakya'nın batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yarın (Salı) kuvvetli (40-70 km/sa) güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Kaynak: Milliyet

# Kocaeli, İstanbul, hafta

11 Mar 2024 - 19:56 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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