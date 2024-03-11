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11 Mar 2024 - 20:04- Gündem G:

İlk iftar şehit aileleri ve gazilerle

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri ile düzenlenen iftarda bir araya gelirken, “Sizlere minnet ve şükran borçluyuz. Her zaman emrinizde olmaktan gurur duyuyoruz. Bir evladınızı şehit verdiniz ama 85 milyon sizin evladınız oldu, bunu aklınızdan sakın çıkarmayın” dedi.

Yavuz Solmaz
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İlk iftar şehit aileleri ve gazilerle mask
İlk iftar şehit aileleri ve gazilerle
İlk iftar şehit aileleri ve gazilerle
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile düzenlenen iftarda bir araya geldi. Antikkapı restoranda gerçekleşen iftara Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un yanı sıra Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Veysel Tipioğlu ve Sami Çakır, CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı ve Nail Çiler, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül, KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

İlk iftar şehit aileleri ve gazilerle
İlk iftar şehit aileleri ve gazilerle

EN ANLAMLI HEDİYE BİR ARAYA GELMEK

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilcisi Şaban Arlı programda selamla konuşması gerçekleştirerek Vali Yavuz’a teşekkür etti. Arı’nın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Vali Yavuz’a gösterdiği hassasiyet sebebiyle teşekkür ederek, “ Ramazan’ın ilk günü sizle olmak bambaşka bir anlama sahip. Şehit ve gazilerimizin hatıralarına gönderecek en güzel hediye onlarla bir araya gelmek. Ramazan rahmet ve bereket ayıdır. Dünyanın tüm masum coğrafyalarında kan ve gözyaşının bu ayla beraber sona ermesini umuyorum.” dedi.

İlk iftar şehit aileleri ve gazilerle

85 MİLYON SİZİN EVLADINIZ OLDU

Vali Seddar Yavuz konuşmasında Ramazan ayının ilk gününde böyle bir organizasyonda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bu toprak ve medeniyet için hayatını kaybetmiş aziz şehitlerimizin emanetleri ile bir aradayız. Sizlerle her daim onur ve gurur duyuyoruz. Sizler varsanız İstiklal Marşı’nı daha gür söylüyoruz. Sizlere minnet ve şükran borçluyuz. Her zaman emrinizde olmaktan gurur duyuyoruz. Bir evladınızı şehit verdiniz ama 85 milyon sizin evladınız oldu, bunu aklınızdan sakın çıkarmayın. Şehitlerimizi minnetle anıyor kahraman gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum.”

İlk iftar şehit aileleri ve gazilerle
İlk iftar şehit aileleri ve gazilerle
İlk iftar şehit aileleri ve gazilerle

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11 Mar 2024 - 20:04 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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