Bıyık: Darıca’da ulaşımı çözeceğiz

HAZIRLADIĞI ÇALIŞMALARI ANLATTI

AK Parti tarafından Darıca Belediye Başkan adayı olarak gösterilen mevcut Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yeni dönemdeki en büyük hedefi Darıca’daki ulaşım sorununu çözmek. AK Parti’de ilk seçim beyanname açıklamasını yapan aday olan Bıyık, seçim çalışmalarını ve önem verdiği projeleri gazetemize açıkladı. Önümüzdeki dönem eğer yeniden seçilirse önceliğinin kentsel dönüşüm ve ulaşım olacağını söyleyen Bıyık, Büyükşehir Belediyesi ile yapacakları ulaşım projeleri ile kent içindeki trafik problemini çözeceklerini kaydetti.

YÜZDE 52’İNİN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ

Nüfus açısından Kocaeli’nin üçüncü büyük ilçesinin Darıca olduğunu ifade eden Bıyık, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde hedeflerinin 2019 yılında aldıkları oy oranlarının üzerine çıkmak olduğunu kaydetti. Saha çalışmalarında vatandaşların ilgisinin büyük olduğunu, toplumun her kesiminden oy alacağını belirten Bıyık, “En son yapılan anketlerde bizim oyumuz yüzde 49 ile 50 bandında kalıyor. Kararsızlar dağıtıldığında ise bizim oyumuz yüzde 58 bandına çıkıyor. 2019 yerel seçimlerinde biz yüzde 52 oranında oy ile seçildik. Şimdi bu oranı koruyarak yüzde 52’nin üzerine çıkmayı hedefliyoruz” dedi.

10 SİTEYİ DAHA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Darıca’da 1999 öncesinden kalma çok sayıda riskli yapı olduğunu ifade eden Bıyık, “6 Şubat depremleri olduktan sonra kentsel dönüşüm herkesin gündemi oldu. Ancak bizde kentsel dönüşüm daha önce gündemde olan ve çalışmaların başlatıldığı bir konuydu. 256 Evler, Tuğrul Sitesi, Gümüş Evler ve Liman Evleri sitelerinde dönüşüm ile ilgili sorunları çözdük ve dönüşüm çalışması başladı. Hak sahipleri müteahhit eli ile yerinde dönüşüm yapmak için bize geldiler ve biz de onların imar sorunlarını çözdük. Şu anda 256 Evler’de dönüşüm bitti. Diğer sitelerde ise dönüşüm devam ediyor. Darıca sitelerden oluşan bir yer. Bu dönem biz 10 siteyi daha dönüştürürsek Darıca’da kentsel dönüşümü yüzde 95 oranında bitirdiğimizi söyleyebiliriz” dedi.

ULAŞIM’DA 7 ÖNEMLİ PROJE

Darıca’nın en büyük sorunu olan, özellikle giriş ve çıkışlarda büyük sıkıntı yaratan trafik ile ilgili 7 önemli ana projelerinin olduğunu ifade eden Bıyık, bu projeleri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 5 yıllık dönemde tamamlayacaklarını kaydetti. Ana hedeflerinin ulaşımı çözmek olduğunu vurgulayan Bıyık, “Darıca ile İstanbul Tuzla arasında trafik sorununu kökten çözecek Darıca-Tuzla bağlantı yolunu yapacağız. Bu proje kapsamında 21 kilometre yol, köprülü kavşak, 5 köprü ve 30 hemzemin kavşak üreteceğiz.

FERİBOT’A ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Cengiz Topel Caddesi-Eskihisar Feribot yeni bağlantı yolu, Darıca Feribot yolu kavşak ve otopark projesi ile iki ana akstan feribot bağlantısını rahatlatacağız ve buradaki trafik sorununu ortadan kaldıracağız. Sanayi Mahallesi D-100 bağlantı yolu, Okul-Battalgazi ve Atatürk Caddesi trafik düzenlemesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi-Atatürk Caddesi bağlantı yolu, Karaaslan Caddesi-Özbay Sokak bağlantı yolu projeleri ile Darıca’nın giriş ve çıkışlarında ulaşım sorununu çözeceğiz” dedi.

BELEDİYE BİNASI VE HÜKÜMET KONAĞINI YAPACAĞIZ

Geçtiğimiz dönem başlayan Darıca Millet Bahçesi’nin etapları hakkında bilgi veren Bıyık, “Darıca Millet Bahçesi’nin ikinci etabı da bitti. Üçüncü etabı devam ediyor. Dördüncü etabını da yaparak bu projeyi tamamlayacağız. Büyükşehir Belediyesi ile yapılan projenin dördüncü etabında Darıca’nın en önemli eksiklerinden biri olan hükümet konağını yapacağız. Aynı zamanda bu alanda belediye hizmet binamızı da yaparak Darıca’nın daha iyi alanlarda hizmet görmesini sağlayacağız” sözlerini kaydetti.

SOSYAL YARDIMDA SINIR YOK

Darıca’da ne kadar sosyal yardım yapıldığı ile ilgili soruya yanıt veren Bıyık, “Biz sosyal yardımlarımızı nasıl verdiğimizi ve kimlere verdiğimizi açıklamıyoruz. Sosyal yardımlarımıza asla sınır koymuyoruz. Yardım isteyen bir vatandaşa, yaşadığı yere gidip bakıyoruz ve neye ihtiyacı varsa onu veriyoruz. Ama asla sosyal yardımlarımızın bir reklamını yapmıyoruz. İhtiyacı olan herkese yardımlarımızı ulaştırıyoruz” dedi.

YELKENKAYA CAM TERAS PROJESİ

Amatör spora büyük destek verdiklerini ve önümüzdeki dönem de bu destekleri sürdüreceklerini söyleyen Bıyık, “Balyanoz Koyu’na su sporları tesisi yapacağız. Bunun dışında sahilde Türkiye’de bir ilk olacak Darıca Yelkenkaya Cam Teras projesini hayata geçireceğiz. Bu cam terasta insanlar kendini denizin üzerinde yürüyormuş gibi hissedecek. Bu projeyi çok önemsiyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın Kartepe’de yaptığı teleferik hattından sonra batı bölgesinde de Darıca’da teleferik yapacak. Bu çalışmaların hepsi Darıca’yı daha ileriye taşıyacaktır” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut ve Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk’e, seçildiği takdirde yeni dönemde ilçede gerçekleştireceği projelerin ayrıntılarını açıkladı.

Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri’ndeki buluşma öncesi Muzaffer Bıyık, tesiste bulunan vatandaşlarla sohbet etti, hallerini sordu.

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Tüm parklara MOBESE sistemi

Darıca’da özellikle annelerin talebi üzerine çocuk parklarına kamera sistemi kuracaklarını söyleyen Muzaffer Bıyık, “Her parkımıza MOBESE sistemi kuracağız. Kameralarımızda gece görüş sistemi olacak. Emniyette olduğu gibi bir sistem olacak. Biz seçimden önce bu konuda bir çalışma yaptık ve firmalarla görüştük. Ancak bizim istediğimiz sistem emniyet ile aynı olacağı için biraz pahalı olacak. Bu nedenle ikinci 5 yılımıza bıraktık. Ama mutlaka bu projeyi tamamlayacağız. Çünkü anneler çocuklarının parkta güvende olduğunu bilmek istiyor. Bu taleplerini yerine getireceğiz. Ayrıca parklara kuracağımız radyoling sistemi ile tüm Darıca’ya ücretsiz internet hizmeti de vereceğiz” dedi.

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Tüm mahallelerde

afet gönüllüleri

Darıca’da olası bir afetle ilgili toplanma alanlarını hazırladıklarını, bu alanlar için altyapı çalışmalarını da başlattıklarını söyleyen Bıyık, “Mahallelerde toplanma alanlarında hazırlıklarımızı yaparken aynı zamanda arama kurtarma ekibimizle birlikte tüm mahallelerimizde Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) oluşturmak için eğitim çalışmaları başladı. Mahallelerimizde MAG’ler oluşturulduktan sonra tatbikatlarımızı yapacağız. Olası bir depreme hazır olmak için sadece altyapı, bina yenilemeleri yetmiyor. Aynı zamanda insanların da hazırlanması lazım. MAG tatbikat ve eğitimlerimize ara vermeyeceğiz” dedi.

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Kültür Bakanlığı onaylı park

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapmayı planladıkları Türkiye Yüzyılı Parkı ile ilgili de bilgi veren Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, “Parkın içinde Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Bandırma Gemisi’nin silüeti bulunacak. Ardından Atatürk heykeli olacak, Çanakkale Müzesi ve 15 Temmuz Anıtı yapılacak. Parkın içinde skate alanları olacak. Çok tematik bir park hayal ettik ve projesini yaptık. Kültür ve Turizm Bakanlığı daha bu parkımızı projesini gördüğünde hemen onayladı. Parkımız bittiğinde Bakanlık tarafından bu bölgeye gelecek turistler için bir uğrak noktası olarak görülecek” sözlerini kaydetti.