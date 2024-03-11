İSU Boran Sokak’taki sorunu çözdü

Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, İSU’ya bildirmelerine rağmen kimsenin kaynak suyun sokağa akmaması için bir önlem almadığını belirterek Perde Arkası Köşesi’ne sorunu anlatmasının ardından İSU sorunu çözdü. İSU İzmit İlçe Müdürü Hakan Kocatürk ekibi ile Boran Sokak’a giderek su çıkan alana müdahale etti. Sorunun çözülmesinden sonra açıklama yapan Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, “Bir süredir İSU ile Boran Sokak’ta akan kaynak suyu ile ilgili sorun yaşıyorduk. İSU Şube Müdürü Hakan Kocatürk, ekip arkadaşları ile mahallemize geldi, sorunu tespit etti ve çözdü. Kendisine ve ekip arkadaşlarına, İSU’ya çok teşekkür ediyorum. Mahallemiz adına bu sorunu çözmeleri hepimizi çok mutlu etti. İSU ekiplerine görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.