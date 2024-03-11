SMA hastası bebeğin kumbarasını çaldılar, hırsızlık anı kamerada

Olay gece saat 03.30 sıralarında İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan helvacıda meydana geldi. İş yerine giren 2 hırsız kasada bulunan 4 bin TL’yi ve SMA hastası bir bebeğim yardım kampanyası için para toplanan kumbarasını çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahibi polis ekiplerine haber verdi. Hırsızlık anı iş yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri 2 hırsızlın yakalanması için çalışma başlattı.