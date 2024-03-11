Sökülen ağaçların yerine yeni ağaç dikilmesini istiyorlar

Yapılan çalışmanın ardından bölgede beton atıklarının da bırakıldığını söyleyen vatandaşlar, “Burada çok güzel bir çalışma yapıldı. Ancak çalışma bittikten sonra alan eski haline dönüştürülmedi. Bölgeden sökülen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikilmedi ve bölge temizlenmedi. Hala beton atıkları duruyor. Bölge sakinleri olarak hem yolun gürültüsünü kesip hem de mahallemize yeşillik katan bu alanın yeniden ağaçlandırılmasını istiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli çalışmaları yapacağına inanıyoruz” dedi.