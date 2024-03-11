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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
11 Mar 2024 - 21:42- Gündem G:

Emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda yeni destek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emekliye yönelik yeni destekler için hazırlıklara başladı. "Emekliler Yılı" çerçevesindeki destek planları arasında, "su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma, kamu tesislerinden yararlanma hakkı" gibi başlıklar yer alıyor.

Emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda yeni destek mask
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edilmesinin ardından 16 milyona yakın emekliye yönelik yeni düzenlemeler için çalışmalara başladı.

Yerel seçimler sonrasında Meclis gündemine gelmesi beklenen yasa teklifiyle, 7 alanda yeni destekler planlanıyor. Düzenlemeler, emeklilerin sosyal hayata katılımını kolaylaştırmayı ve gelirlerini arttırmayı hedefliyor.

Bu çerçevede, bazı alanlarda ücretsiz hizmet ve maaş artışı sağlayacak adımlar üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgilere göre emekliler için yerel yönetimlerle protokoller yapılacak. Su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok düzenleme için görüşmeler yürütülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile protokol imzalanarak, başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması da sağlanacak.

Uçak ve tren biletlerinde emeklilere indirim yapılması için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile hazırlıklar yürütülüyor.

Sosyal aktiveteler kapsamında da müze ve ören yerlerine girişte ayrıcalık sağlanması için planlama yapılıyor.

Kaynak: NTV

# Emekli, düzenleme, yeni, hizmet, sosyal, çalışma, meclis

11 Mar 2024 - 21:42 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

Emekli - Emeklilerin çoğuna bedava ucak bileti verin hava alanina gidecek parayi bulamazlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 23:21
06

İzmitlile - Büyük hamle inanilmaz düşünceler hele yazın doğalgaza indirim yazın elektrikte indirim mesela 100 TL lik indirim harika olurnya etin kilosu olmuş 500 TL siz dalga geçer gibi emekli yılı falan filan eylenin milletle

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 11 Mart 23:18
05

kmlksr - engellilere sağlanan haklardan faydalandıracaklar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 23:00
04

Akpkk Saray Soytarısı - Cumhuriyet rejimi yıkan başkanlık rejimini getiren sarayları diken bu milletin sırtına yük olan cumhuriyet rejimi karşıtı partiye oy yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 22:47
03

Türkiye - Bedava yapsanız bile emekli kapıdan çıkamıyor,dalga mı geçiyorsınuz.nakit laZım nakit.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 22:33
02

İzmitlile - Yani canım emekli uçuyor uçak biletini %20 indirimli yaparsınız herşey bedavaymis gibi algi yaparsınız

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 11 Mart 22:19
01

Cicekci Kiz - hep yalan gunu kurtarmaya calisiyorlar emeklidenoy yok

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 11 Mart 22:13
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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