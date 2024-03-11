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Nakit avansta taksit sınırı düşürüldü

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Kredi kartı harcamalarına sınır getirilmesi beklenirken, Merkez Bankası'ndan nakit avans hamlesi geldi. Bankalar kredi kartında nakit avansta taksit sayısı limiti düşürdü.

Nakit avansta taksit sınırı düşürüldü mask
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartlarının limitlerine yönelik kısıtlama sinyali vermişti. Bakan Şimşek'in " Her banka kendi kafasına göre bir limit belirleyemeyecek" sözlerinin ardından kredi kartı harcamalarına sınır getirilmesi beklenirken, bankalardan nakit avans hamlesi geldi.

Bankalar tarafından kredi kartından nakit avansta taksit sayısı düşürüldü.

KREDİ KARTI NAKİT AVANSA SINIR GELDİ

Sözcü'de yer alan habere göre 12 aya kadar nakit avansta taksit yapan bankalar bugünden itibaren taksit sayısını 3'e düşürdü. Konuyla ilgili olarak konuşan bankacılık kaynakları, en ucuz finansman kaynağı olarak görüldüğü için kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının yoğun olarak kullanıldığını bu nedenle de taksit sayılarının düşürülmesi için Merkez Bankası'ndan talimat geldiğini söyledi.

Bankacılık kaynakları, Merkez Bankası'nın yazılı bir talimat yerine, sözlü yönlendirme yaptığını kaydetti.

Öte yandan Merkez Bankası geçen hafta ilave sıkılaşma adımlarını duyurmuş, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar vermişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

# HER, hafta, Merkez Bankası, kredi

11 Mar 2024 - 22:17 - Türkiye --- Okunma

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