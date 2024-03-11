Vatandaşlar deniz kızarıklığını sordu

Yeniden müsilaj kabusunun geri dönmesinden korkan vatandaşlar, “Denizdeki kızarıklık gerçekten ürkütücü, tekrar müsilaj belasının geri dönmesinden endişe ediyoruz. Bu bölgede deniz kirliliğine yol açacak başka bir etken var mı bilmiyoruz ama bu konuda gerçekten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nin bilgilendirme yapmasını istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan müsilaj krizinin geri dönmesini istemiyoruz. Sahillerimizde denizin maviliğinin keyfini çıkarmak istiyoruz. Pazar günü sahile inip denizin keyfini çıkarmak isterken denizi böyle kızarmış bir halde görmek bizi üzdü” dedi.