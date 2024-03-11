Vatandaşlar iki liman arasındaki gürültü için yardım istiyor

Alanda yapılan çalışmanın gürültüsünden dolayı evlerinde artık duramadıklarını söyleyen vatandaşlar, “Aktaş ve Koruma Limanı dışında fabrikanın kokusu yıllardır bizi hayatımızdan bezdirdi. Bu yetmiyor gibi şimdi de gürültü başladı. Gerçekten gecemiz gündüzümüze karıştı. Burada yaşlı insanlar, bebekler ve hasta insanlar var. Gündüz asla dinlenme şansları olmuyor. Evlerimizin içinde sanki çalışma var. Bu gürültünün artık son bulmasını istiyoruz. Bu çalışmalar yapılırken hiç denetim yapılmıyor mu? Gerçekten artık çok yorulduk, bıktık ve usandık. Yetkililerden bir yardım istiyoruz. Burada yapılan çalışmaya müdahale edilmesini ve gürültü ile ilgili ölçümlerin yapılmasını talep ediyoruz. Bu taleplerimizin bize çok görülmemesini ve gerekli işlemlerin yapıldığını görmek istiyoruz” dedi.