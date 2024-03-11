Alanda yapılan çalışmanın gürültüsünden dolayı evlerinde artık duramadıklarını söyleyen vatandaşlar, “Aktaş ve Koruma Limanı dışında fabrikanın kokusu yıllardır bizi hayatımızdan bezdirdi. Bu yetmiyor gibi şimdi de gürültü başladı. Gerçekten gecemiz gündüzümüze karıştı. Burada yaşlı insanlar, bebekler ve hasta insanlar var. Gündüz asla dinlenme şansları olmuyor. Evlerimizin içinde sanki çalışma var. Bu gürültünün artık son bulmasını istiyoruz. Bu çalışmalar yapılırken hiç denetim yapılmıyor mu? Gerçekten artık çok yorulduk, bıktık ve usandık. Yetkililerden bir yardım istiyoruz. Burada yapılan çalışmaya müdahale edilmesini ve gürültü ile ilgili ölçümlerin yapılmasını talep ediyoruz. Bu taleplerimizin bize çok görülmemesini ve gerekli işlemlerin yapıldığını görmek istiyoruz” dedi.
Vatandaşlar iki liman arasındaki gürültü için yardım istiyor
İzmit Şirintepe Mahallesi’nde yerleşim alanları ile arasında sadece demiryolu geçen Koruma Klor Fabrikası ve Aktaş Limanı arasında yer alan ve yine Koruma şirketlerine ait olan alanda yapılan çalışma ile ilgili bölge sakinlerinin şikayeti var.
11 Mar 2024 - 23:21 - Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.