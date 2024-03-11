Çetin Ersoy yeniden aday

Önceki dönem azaları İbrahim Gündaş ve Salih Özön ile birlikte yeniden muhtarlığa talip olan Çetin Ersoy, “Mahallemizin sorunlarının çözümü için geçtiğimiz dönem önemli çalışmalar yaptık. Bu dönem de hizmeti sürdürmek istiyoruz. Ekip arkadaşlarım ile birlikte bu hizmeti vereceğime inanıyorum. Komşularımız nasıl hizmet ettiğimizi gördü. Mevcut sorunların da çözümüne aracı olmak için mahalle sakinlerimizden yetki istiyorum” dedi.